Antonino Spinalbese, avete visto che auto guida? Costa come un appartamento

Antonino Spinalbese, il gieffino lascia tutti quanti letteralmente a bocca aperta. La sua auto da sogno.

Da quando ha partecipato alla settima edizione, che ancora è attualmente in corso, del padre di tutti i reality in versione vip, la fama dell’hair stylist spezzino è aumentata a dismisura. Non per nulla oggi è ancora più seguito sui Social, in particolare su Instagram. Tra l’altro il suo è stato il primo nome vociferato la scorsa estate 2022 quando si iniziava a parlare in Rete di coloro che avrebbero varcato la famosa porta rossa.

Si era anche spifferato che la sue celebre ex Belen Rodriguez, nonché madre della sua creatura Luna Marì, non ne fosse molto contenta, così come la cognata Cecilia. In ogni caso la bellissima showgirl argentina ha speso meravigliose parole per lui in qualità di papà. E come è uscito, un po’ a sorpresa, dal gioco, proprio grazie alla complicità della donna, è riuscito a incontrare in men che non s dica la sua bambina.

Con essa trascorre moltissimo tempo. Antonino, ora come ora, ama raccontare la sua quotidianità sia tramite la condivisione di post che il caricamento di storie. Qui appare in compagnia dei suoi collaboratori e dei suoi amici più cari, nonché della sua adorata Luna Marì, che è legatissima al suo celebre papà.

Ora non è più solo

Ciò chiaramente ha reso molto felice pure la mamma, che da un anno vive una nuova luna di miele con il marito Stefano De Martino, sempre più lanciato nelle vesti di showman. Antonino, dopo tanto tempo di singletudine, pare aver trovato un feeling molto particolare con la gieffina Ginevra Lamborghini, che ora è più attiva che mai sul fronte artistico e musicale.

I due si sono incontrati e conosciuti proprio durante la loro esperienza, decisamente assai intensa, all’interno della Casa più spiata d’Italia . Il bacio sulle labbra, molto passionale e coinvolgente, che lui le ha donato, appena messo piede in studio, ha fatto sognare i più. Tuttavia ora Spinalbese è chiacchierato per ben altri motivi.

Alla guida di una macchina di lusso

Da tempo nel mirino del chiacchiericcio e del gossip, l’uomo è molto chiacchierato per la sua nuova automobile. Si tratta di una molto costosa, elegante e raffinata. A parlarcene è stata la sempre accorta Deianira Marzano. Antonino ha caricato in una Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram uno scatto, dove si mostrava alla guida di suddetta auto. Un vero sogno per molti.

L’influencer ci ha ricordato che all’interno della Casa lui aveva rivelato ad Oriana che non voleva una Porche. Tuttavia, come alcuni utenti hanno sottolineato, forse intendeva che non avesse intenzione di acquistarla, non di non guidarla. Ergo per alcuni potrebbe aver deciso di noleggiarla solo per qualche giorno o qualche ora.