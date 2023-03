Pippo Baudo ha mentito spudoratamente: dopo anni emerge il retroscena agghiacciante

Dopo anni è finalmente giunta la verità sull’addio di Pippo Baudo a Sanremo. Ha spudoratamente mentito per tutto questo tempo, a rivelarlo una persona a lui molto vicina in quel periodo.

“Le bugie hanno le gambe corte”, diceva un vecchio proverbio e in effetti è così. Alla fine la verità emerge sempre. Ecco qual è stato il vero motivo dell’addio di Pippo Baudo alla conduzione di Sanremo, dopo tanti anni svelato lo scomodo retroscena. Ha mentito spudoratamente in quel periodo, rendendo difficili le cose anche ad un noto personaggio televisivo molto vicino a lui in quegli anni.

L’ultima volta di Pippo in tv

Pippo Baudo è l’iconico conduttore televisivo e radiofonico che ha fatto la storia nel mondo televisivo. Nonostante i suoi 86 anni, ha lavorato fino a qualche anno fa nel mondo dello spettacolo, con la conduzione nel 2021 de La grande opera all’Arena di Verona. Attualmente pare essersi ritirato vita natural durante dal mondo lavorativo per concentrarsi sul meritato riposo e sulla sua famiglia.

Prima di andare in pensione, Baudo ha preso parte a diversi format di successo, quali Sanremo, Canzonissima, Domenica In, Fantastico, I Fatti Vostri e molto altro ancora. È stato sposato con il tenore Katia Ricciarelli dal 1986 al 2004 ed è padre di due figli, Tiziana e Alessandro avuti da precedenti matrimoni.

La rivelazione shock

Un noto personaggio televisivo ha finalmente svelato il vero motivo dell’addio di Pippo Baudo alla conduzione di Sanremo. Spunta una verità totalmente differente da quella dichiarata in tutti questi anni, ha mentito spudoratamente a tutti. Loretta Goggi, ha partecipato al programma di Alessandro Cattelan, Stasera c’è Cattelan e ha rivelato del caos scoppiato l’anno in cui Pippo Baudo si è sposato con la Ricciarelli.

In pratica Pippo aveva posato insieme alla Goggi per tutti i quotidiani, confermando quindi la sua presenza a Sanremo. Probabilmente qualcosa è andato storto in quanto in quel periodo lo storico conduttore si sarebbe dovuto sposare con la Ricciarelli e quindi la Goggi si è ritrovata da sola alla conduzione del programma musicale dei fiori, sopportando un’altissima pressione. Una donna tutta da sola alla conduzione se adesso è cosa normale, all’epoca non lo era.

Alla domanda ironica di Cattelan sul motivo per cui Baudo non si ricordasse che si sarebbe dovuto sposare, Loretta ha risposto che lo sapeva benissimo ed è stato proprio grazie a quell’evento che ha potuto farsi conoscere e apprezzare dal mondo dello spettacolo. Ovviamente la chiacchierata è stata posta da entrambe le parti con molta ironia come potrete ascoltare dal Tweet che vi abbiamo condiviso.