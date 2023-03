Pessimo risveglio per Francesca Fialdini: scandalo in studio

È stato indubbiamente un risveglio molto amaro per la splendida Francesca Fialdini. Scandalo nel suo studio di Da Noi… A Ruota Libera. Ed è il Caos.

Da svariati anni a questa parte la splendida giornalista e conduttrice, ci fa compagnia la domenica pomeriggio su Rai Uno, subito dopo l’appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier. Tantissimi gli ospiti presenti con cui lei mette in atto meravigliose chiacchierate a cuore aperto.

Sono sovente dati in pasto ai numerosi telespettatori momenti molto emozionanti e commoventi fino alle lacrime, così come altri più frizzanti ed esilaranti. Si gioca, si scherza e ci si conforta. Lei ha ampiamente dimostrato di essere una squisita e super professionale padrona di casa, in grado di parlare di ogni argomento, da quello più drammatico a quello più leggero.

È molto dolce e riflessiva. Inoltre sa come mettere a proprio agio il suo sospite, anche se questo non è avvezzo a parlare di sé ed apparire sul Piccolo Schermo. Elegante e solare, nell’ultimo anno ha deciso di fare un bel taglio alle sue lunghe chiome, optando per un look più sbarazzino. Outfit seducenti con tanto di tacco alto e make-up più colorato, soprattutto per quanto concerne la scelta dei rossetti.

Lo scandalo in diretta

Da Noi… A Ruota Libera va in onda in diretta ed è seguito da famiglie intere, quindi anche da giovani e giovanissimi, che adorano mantenere un contatto diretto con la loro beniamina sui Social, in particolare su Instagram. In ogni caso lei è anche molto apprezzata anche quando è al timone di altre trasmissioni, sempre targate Rai.

Esemplare in tale direzione è quella di Rai Tre Fame d’Amore, dove attraverso toccanti storie, Francesca parla dei gravi disturbi alimentari, che ancora oggi affliggono persone di ogni età, sia uomini che donne. Tuttavia ora la conduttrice è nel mirino più che mai per via di ciò che è appena accaduto nello studio del programma domenicale. Si tratta di un vero e proprio scandalo.

Lippi e la sua affermazione che lascia sconvolti

In occasione della Festa del papà 2023 era stato invitato Claudio Lippi, in compagnia di sua figlia. Il clima era disteso e divertente ma è stato ben presto gustato da un’affermazione fatta dal noto conduttore. In poche parole avrebbe dato del primate a un giovane e bellissimo brasiliano che si trovava lì, in trasmissione.

“È italiano? Ah, è per metà brasiliano. Ecco perché. Diciamo, che sta sempre dal lato umano, cioè è un essere umano. Non è un primate“. A quel punto il ragazzo ha sgranato gli occhi basito. La Fialdini ha preso immediatamente la parola e ha cercato di salvare il salvabile parlando di tutt’altro e sviando così la terribile gaffe di Claudio. Sta di fatto che il video in questione è diventato virale e che oggi in Rete non si parla d’altro.