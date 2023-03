Heather Parisi, spunta il video degli ufficiali giudiziari a Belve | La sua reazione è incredibile

Heather Parisi lascia tutti quanti letteralmente a bocca aperta. Come ha reagito in TV all’arrivo degli ufficiali giudiziari.

L’artista americana ha lavorato a lungo nel nostro Paese. Considerata da sempre la rivale numero 1 di Lorella Cuccarini, con la quale secondo molti non scorrerebbe affatto buon sangue, è apparsa di recente sul Piccolo Schermo accanto a Loretta Goggi nel suo one woman show Benedetta Primavera.

Heather ha anche concesso una lunga, intima e dettagliata intervista a Francesca Fagnani. La compagna di Enrico Mentana, dopo avere co-condotto insieme al mitico Amadeus e al carismatico Gianni Morandi la seconda puntata del Festival di Sanremo 2023, è stata promossa, per la gioia dei suoi numerosissimi fan e sostenitori, alla prima serata.

Difatti il suo talk Belve, che ha rivoluzionato per certi versi la TV italiana, va in onda in prime time su Rai Due. Tantissimi gli ospiti presenti in questa edizione anche se la grandissima esclusiva costituita dall’ospitata di Anna Oxa, è stata il più grande scoop al momento per la Fagnani.

Grande ospite dalla Fagnani

Di recente a rispondere alle sue domande è stata Heather Parisi. Si è presentata in studio con un look molto casual e i suoi capelli lunghi e biondi legati in una semplicissima coda di cavallo. Ha parlato a lungo di sé, della sua lunga e brillante carriera e anche dei suoi momenti più lunghi e dolorosi che ha affrontato non solo a livello professionale ma pure privato.

Ha raccontato della malattia e di un amore sbagliato e violento. Confessioni decisamente amare e forti che hanno spezzato letteralmente e immediatamente il cuore in mille pezzi dei suoi numerosi fan. Tuttavia di quella sua seguitissima e celebre ospitata ciò che è rimasto indelebile e che è diventato in men che non si dica virale è stato un altro momento di tutt’altra natura.

La sua incredibile reazione

Si tratta di quando, in un momento di pausa della registrazione della sua intervista con la Fagnani, sono giunti in loco gli ufficiali giudiziari. Lei non si è affatto scomposta e anziché dimostrare paura, rabbia o sdegno, sentimenti contrastati che i più avrebbero di certo provato innanzi a ciò, l’ha presa decisamente con filosofia e con acuta ironia.

In poche parole li ha salutati con un “Ciao ragazzi!”, con un tono gentile e nel contempo amichevole. Il suo modo di reagire ha suscitato in Rete molte risate, sebbene il motivo della visita non fosse particolarmente lieto, dal momento che gli ufficiali giudiziari erano giunti lì per ufficializzare un pignoramento.