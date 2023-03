Francesco Totti, la foto nel lettone con lei è pazzesca: è boom di commenti

Francesco Totti è al centro dell’attenzione per via di una Instagram story pubblicata da una persona importante e non si tratta di Noemi Bocchi. Andiamo a scoprire chi è colei con la quale ha condiviso il letto.

Francesco Totti vive alla luce del sole la sua relazione con Noemi Bocchi. Sono usciti allo scoperto il giorno del suo compleanno e da allora sono inseparabili. All’inizio i fan di lui e Ilary Blasi le avevano puntato il dito contro definendola la causa della loro separazione. Per questo motivo l’ex capitano della Roma è intervenuto per difenderla.

Si dice che la conduttrice abbia pagato un investigatore privato per coglierli in fragrante, ma i suoi piani sarebbero saltati quando i due hanno deciso di ufficializzare la storia quando lui ha spento le candeline in presenza di amici e parenti. Per fortuna anche lei adesso è felice accanto a un’altra persona, ovvero l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Sono stati visti per la prima volta a Zurigo poi hanno trascorso Capodanno insieme, ma nel giorno di San Valentino nelle Instagram stories di lei non è comparso l’uomo. Qualche settimana dopo, però, hanno dichiarato di essere una coppia con la pubblicazione di alcuni scatti.

Per quanto riguarda Totti, gli sviluppi della sua relazione vengono resi noti ai fan tramite Noemi che risulta essere molto attiva sui social. Di recente anche un’altra persona ha voluto condividere una foto in compagnia di lui. In realtà si tratta di un ricordo di qualche anno fa. Ecco con chi è stato visto.

Un amore senza fine

Francesco Totti è in compagnia della primogenita Chanel. E’ stata lei a pubblicare lo scatto su Instagram. Risale qualche anno fa, dato che oggi la figlia è una splendida adolescente. Ciò dimostra che tra padre e figlia c’è un bel rapporto, nonostante si vociferava di un loro allontanamento causato dalla separazione.

Chanel e Cristian potranno decidere con chi dei due genitori andare a vivere quando la sentenza dal giudice volgerà al termine. Isabel, invece, essendo ancora piccola dovrà stare con la madre. Per ora non si sa ancora nulla, ma una cosa è certa: i due ex sono arrivati ai ferri corti al punto tale da non rivolgersi la parola.

Il rapporto di Noemi e Chanel

Si dice che Chanel avrebbe un buon rapporto con Noemi Bocchi. Non molto tempo fa lei, Isabel, il padre e la nuova compagna si sono concessi una vacanza tra le montagne del Trentino Alto Adige. Il tutto è stato documentato dalla ragazza attraverso il suo profilo social.

Non ha vissuto in modo drammatico la separazione dei genitori e come le giovani della sua età si diletta tra video di Tiktok e serate in discoteca.