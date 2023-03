“Ma non ti vergogni? C’è gente che combatte contro il cancro”: Noemi Bocchi umiliata sul web | La reazione di Totti

Noemi Bocchi e Francesco Totti, l’idillio della coppia super chiacchierata è già finito? Gli ultimi accadimenti sul web li hanno ‘massacrati’.

Mentre l’ex numero 10 della Roma sta affrontando in tribunale nella sua città le prime udienze della separazione e successivo divorzio dalla sua bellissima moglie, si vocifera in maniera assai potente anche di una crisi con la sua attuale e splendida compagna. Si parla di forti litigi e incomprensioni.

Tempo fa i paparazzi avevano avvistato i due a cena in un noto ristorante poco dopo una discussione. Lei aveva gli occhi lucidi, pertanto si era intuito fin da subito che avesse pianto. Certamente per la donna non deve essere stato facile cercare di vivere nell’ombra per un po’ di tempo, necessario a finché si calmassero le acque.

Non per nulla il suo compagno è considerato un vero e proprio mito vivente e la notizia della fine del suo matrimonio con la celebre e amatissima showgirl di Canale 5 è stato un’autentica doccia fredda per gli italiani. Lui e Ilary hanno rappresentato per tantissimi anni la coppia perfetta e il loro amore era stato etichettato come favola.

Un momento delicato per entrambi

Lei oggi ha ritrovato il sorriso e l’allegria accanto all’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller con il quale non si nasconde più. Francesco convive in una casa sita nella Capitale con Noemi, ma la loro storia è ben più datata. Sta di fatto che, secondo alcune indiscrezioni, la coppia potrebbe essere già scoppiata.

Entrambi starebbero vivendo momenti molto delicati perché, se da un lato lui, come accennato poco fa, deve affrontare un imminente divorzio dalla madre dei suoi tre figli, con la quale ha trascorso moltissimi anni della sua vita, lei, di recente, ha deciso di sottoporsi a un’importante operazione chirurgica dopo una lunga riflessione.

Il suo sfogo sui Social e la pioggia di critiche

Sui Social Noemi ha parlato a cuore aperto di diastasi addominale, per poi mostrarsi prima e dopo l’operazione, in compagnia del medico che l’ha operata. Tantissimi sono stati i messaggi di supporto dai suoi numerosi amici ed estimatori. Tuttavia quello che ha maggiormente sorpreso è stato quello di Francesco che ha semplicemente scritto: “Ed io ti sarò vicino”. Un messaggio troppo poco espansivo, secondo molti. Inoltre non ha difeso in alcun modo la donna dalle cattive parole che ha ricevuto, come hanno sostenuto alcuni sul Web.

Difatti, non sono mancati nemmeno i commenti negativi di chi l’ha attaccata frontalmente sostenendo che la diastasi addominale di cui è affetta non sia qualcosa di invalidante. Altri ancora l’hanno criticata per i suoi presunti vari ritocchini. Infine, c’è anche chi l’ha voluta ferire sostenendo che nel lasciare Ilary per mettersi con lei, Totti sia caduto, come si suol dire, dalla padella alla brace.