Uomini e Donne, Maria si accascia a terra: gelo in studio

Grande paura in studio per Maria De Filippi. La conduttrice all’improvviso si accascia a terra. È accaduto durante una registrazione di Uomini e Donne.

A pochissimi giorni dalla dipartita dell’amatissimo e compianto marito Maurizio Costanzo, la regina indiscussa delle Reti Mediaset è ritornata al lavoro. Del resto, come lei ha prontamente ribadito, “così le avevano insegnato”. Il primo programma che ha iniziato a registrare è stato Amici, che ancora oggi è seguitissimo.

Poi è stata la volta del dating show più famoso e chiacchierato della televisione in generale. Stiamo ovviamente parlando di Uomini e Donne, che in questo periodo più che mai sta tenendo banco con il mitico Trono Over, che appassiona tanto gli spettatori di ogni età. In particolar modo indiscussa protagonista delle più recenti puntate è la dama torinese Gemma Galgani.

Lei è tra l’altro una delle più longeve a livello di presenze, con più di 12 anni sulle spalle, all’interno della trasmissione. Ora la donna sta proseguendo la sua frequentazione con ilo cavaliere Silvio, ma a quanto pare le cose non stanno andando come da lei sperato. Pare dunque che lei sia intenzionata a dare il benservito all’uomo.

La frase di Tina che ha sconvolto i più

Non le piacciono affatto alcuni suoi atteggiamenti oltre che alcune sue battute che lei ritiene fuori luogo e volgari. Ad attaccarla frontalmente non solo la sua storica rivale Tina Cipollari, ma anche il suo collega opinionista. Stiamo chiaramente parlando di Gianni Sperti, che a sto giro l’ha fortemente criticata pure lui, sostenendo che in passato aveva accettato di peggio da parte degli uomini con i quali aveva continuato a proseguire la conoscenza.

Ed è proprio durante alcune battute e dibattiti che la vamp ne ha combinata una delle sue e che con la sua solita verve ha dato l’affondo finale. In poche parole, mentre Maria si apprestava a raccontare ai telespettatori com’erano andate le uscite tra Gemma e Silvio, lei ha pronunciato una frase che ha lascito stupiti e sconvolti i più.

Maria in preda alle risate

“Fammela vedere”, ha affermato la Cipollari, generando in men che non si dica uno scroscio di risate tra i presenti. Tuttavia il fatto che ha fatto maggiormente sorridere e scaldare il cuore dei numerosi telespettatori è stato vedere Queen Mary ridere di gusto e accasciarsi sui famosi gradini, dove si siede per condurre il dating show, tanta era la crisi di ridarola che l’aveva colpita.

La frase pronunciata da Tina è stata detta in un contesto particolare, ovvero quando la signora delle Reti Mediaset ha iniziato ad accennare al discorso delle frasi pronunciato da Silvio che avrebbero turbato l’elegante Gemma. Dal canto suo la dama è rimasta sconvolta anche se pure per lei, vedere in tale maniera Maria in un momento così doloroso è stato un autentico toccasana e una coccola per l’anima.