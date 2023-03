Kate Middleton, i suoi figli cercano di proteggerla: sanno anche loro che è in pericolo

La bellissima consorte del Principe William protetta dai suoi tre figli. I fan sono spaventati e nel contempo commossi.

La Middleton è considerata da moltissimi anni un punto di riferimento per moltissime donne, per lo più sue coetanee, sparse nel mondo. Lo è non solo per i suoi outfit, ora più eleganti, ora più sportivi e casual, ma anche per i suoi modi di porsi sia in privato che pubblico. Conosce benissimo l’etichetta e cerca di rispettarla al massimo grado.

Amatissima dalla chiacchieratissima Royal Family, può contare anche sulla stima e sull’affetto di Re Carlo III e della sua consorte Camilla. Kate è una persona dai mille interessi e tante risorse. Ama profondamente la natura, nonché l’Arte a 360°. È una bravissima fotografa e infatti è stata lei a immortalare per i nuovi scatti ufficiali la seconda moglie del suo tanto celebre suocero.

Anche la compianta Elisabetta, la Regina che ha fatto la Storia, l’ha stimata moltissimo e non ha mai smesso di dimostrare la sua benevolenza nei suoi confronti. Tuttavia la Middleton non è solo molto amata, ma anche assai criticata dal cognato Harry e dalla moglie di lui, la bellissima e sensuale Meghan Markle.

La rivelazione di Harry

I due, considerati le vere pecore nere della Royal Family, hanno abbandonato da tempo non solo la vita di Palazzo, ma anche Inghilterra. Se ne sono andati a vivere con la loro prole in America. Tale scelta non è affatto piaciuta ai familiari di Harry e ancora oggi i rapporti fra lui, il padre e il fratello, sono decisamente molto tesi.

Sta di fatto che nella docu-serie dedicata a Harry e alla sua bellissima moglie, presente su Netflix, così come nella sua autobiografia Spare, ha detto la sua in modo poco carino nei confronti della cognata. L’avrebbe definita fredda e algida, dunque molto distante dalla persona solare e affettuosa che molti credono che essa sia.

La proteggono i suoi figli

A correre in men che non si dica in suo soccorso ci hanno pensato i suoi tre adorati bambini, che sono ancora parecchio piccini. Stiamo chiaramente parlando di George, Charlotte e Louis, che hanno posato di recente per il fotografo Matt Porteous insieme alla loro tanto celebre mamma. Con lei appaiono sereni e spensierati, oltre che sorridenti e completamente a loro agio.

Tra l’altro come ha rivelato l’esperta di body language Judy James, i suoi figli con la posizione delle loro braccia e delle loro gambe hanno messo in atto un sentimento di protezione nei confronti di colei che li ha messa al mondo. Il fatto poi che si stringano e quasi si confondano con lei, significa che abbiano con la genitrice un legame decisamente intimo e profondo.