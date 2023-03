Antonella Fiordelisi, cos’ha detto alla madre appena l’ha rivista: è tutta ‘colpa’ sua se è uscita dal Gf Vip

GF Vip 7, a un soffio dall’attesa finalissima Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal gioco dal televoto. Tutta colpa della mamma!

La schermitrice è stata per moltissimo tempo una delle indiscusse protagoniste della settima a edizione del padre di tutti i reality. Durante le varie classifiche di gradimento, è stata la favorita dai telespettatori, ma poi le cose sono cambiate. La bellissima Antonella è infatti scesa di qualche gradino in questa fantomatica parade. Inoltre è andata più spesso del previsto in nomination.

Tuttavia è stata grandissima la sorpresa di vederla eliminata dal televoto a un passo dalla finalissima. Lei l’ha presa malissimo. Non se l’aspettava di certo di uscire dalla Casa più spiata d’Italia a poche battute dalla proclamazione del vincitore e/o della vincitrice. Per molti utenti sul Web lei si sentiva praticamente la vittoria in tasca.

Certamente la Fiordelisi ha molto sofferto quando di recente è stato eliminato dal gioco Edoardo Donnamaria, con il quale ha intessuto un’importante relazione proprio all’interno della Casa. In ogni caso nelle ultime settimane la loro storia ha pure rischiato di naufragare per via della gelosia.

Lo sdegno di Antonella

I due non sono sempre andati d’amore e d’accordo e non sono infatti nemmeno mancate infuocate discussioni con tanto di pianti a dirotto della gieffina. Negli ultimi giorni lei ha dimostrato di soffrire tantissimo la lontananza dalla star di Forum. La sua mamma ha quindi pensato di scrivere sui Social un lungo messaggio per invitare gli estimatori della figlia a votarla, al fine di farla uscire dal reality.

Costoro l’hanno ascoltata, dal momento che, come abbiamo appurato, Antonella è stata eliminata tramite il televoto. Quando la giovane, puntualmente avvisata dal carismatico Alfonso Signorini, ha saputo della missiva scritta dalla madre, ha storto il naso e si è mostrata visibilmente arrabbiata e infastidita.

Una mamma che l’ha spesso condizionata

Inoltre Antonella ha anche rivelato che quando aveva solo 19 anni e le fu proposto do partecipare all’Isola Dei Famosi, le decise di rifiutare, pungolata sempre in tale direzione dalla madre Milva. “Io ero stata chiamata a 19 anni per fare L’Isola Dei Famosi, lei però essendo molto ansiosa, mi ha chiesto di non andare e io mi sono lasciata condizionare. Ha scelto lei al posto mio”; ha svelato in diretta la Fiordeleisi.

E anche stavolta. come hanno commentato in Rete alcuni suoi fan, la mamma avrebbe in qualche maniera scelto al suo posto, nonostante lei sia adulta. Di positivo c’è che ora potrà vivere quotidianamente e alla luce del sole la sua storia d’amore con il suo amatissimo Edoardo, per l’immensa gioia dei loro tanto numerosi sostenitori.