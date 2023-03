“Sei fidanzata?”: la risposta di Ginevra Lamborghini è da Oscar | Chissà la reazione di Antonino

Ginevra Lamborghini ha risposto a un utente social su Instagram e le sue parole non sono passate inosservate. Tanti sono stati i commenti fatti su quanto detto.

Ginevra Lamborghini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 il primo giorno e con lei ha varcato la porta rossa Antonino Spinalbese. Tra i due ci sono stati subito degli sguardi complici, dunque il pubblico ha iniziato a fantasticare su un’ipotetica coppia. Purtroppo le cose non sono andate bene per entrambi, dal momento che lei è stata squalificata in seguito a una frase pronunciata ai danni di Marco Bellavia.

Nonostante la squalifica Alfonso Signorini l’ha invitata ugualmente nello studio per commentare le dinamiche del gruppo. Poi la produzione le ha permesso di rimettersi in gioco davanti alle telecamere, ma in qualità di ospite. I telespettatori hanno affermato che la sua presenza, per la seconda volta, ha portato tanta allegria nel reality.

Non è mai stato chiaro se fosse fidanzata o meno, fatto sta che con Antonino non ha mai smesso di avere una bella intesa. Infatti si sono baciati in studio quando l’ex di Belen Rodriguez è uscito dalla casa per non aver superato una nomination. Nella diretta successiva lei non c’era e lui ha spiegato che non si sono ancora visti per cause di forza maggiore.

Poi di recente Deianira Marzano ha pubblicato una storia in cui è evidente che Antonino abbia iniziato a seguire l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Per il momento non si sa nulla sugli sviluppi della loro conoscenza. Fatto sta che in queste ore Ginevra sta facendo parlare di sé per una risposta data a un utente social.

“Chiedilo ai miei hater”

Essendo un personaggio ormai popolare, su Instagram i follower sono aumentati a dismisura. Ginevra tende a scattare delle foto bellissime e non esita a pubblicarle. Come sempre ottiene tantissimi complimenti e like, chiaro segno che piace alla massa. In una foto di qualche ora fa si è mostrata in costume seduta sulle scale.

Ha in primo piano il tatuaggio, però l’attenzione si è focalizzata su altro, ovvero su un commento di un utente social. In poche parole le ha chiesto se nel suo cuore c’è qualcuno e lei ha detto di informarsi consultando i suoi hater. E’ evidente che la persona in questione non sa chi siano e così lei ha esordito in questo modo: “Hater Parisi”.

L’augurio dei fan

La risposta ha fatto divertire da matti i suoi follower. Infatti Ginevra è nota soprattutto per questo modo di fare. Nella casa ha regalato dei momenti di leggerezza e tuttora continua a farlo.

Anche se le cose non dovessero andare bene con Antonino, i fan sperano che possa trovare una persona in grado di farle battere il cuore. Del resto ha tutte le carte in regola per far innamorare perdutamente di lei.