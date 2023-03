Michelle Hunziker a letto non è sola: ha nascosto l’amatissimo cantante sotto le coperte

Michelle Hunziker è stata beccata a letto con un altro uomo. A dir la verità è stata lei in persona a renderlo noto sui social. Ecco il post di Instagram che ha condiviso qualche mese fa.

Michelle Hunziker è stata al centro dell’attenzione per via della separazione con Tomaso Trussardi. I due sono stati sposati per 10 anni e dal loro amore sono nate due splendide figlie: Sole e Celeste. Hanno dato entrambi l’annuncio attraverso un comunicato stampa e da allora lui non ne ha fatto parola.

Lei, invece, ha fatto impazzire il gossip per il flirt avuto con Giovanni Angiolini, ex gieffino e uno dei dottori più affascinanti d’Italia. Poiché svolge la sua attività nella splendida Sardegna, la conduttrice si è recata spesso lì per godersi il sole estivo. Non sono mancate tenere effusioni in barca.

Eppure, una volta terminata l’estate, lei ha deciso di mettere la parola fine e adesso si sta dedicando intensamente al lavoro e alla figlia Aurora Ramazzotti che a breve la renderà nonna. Da poco si è conclusa la seconda edizione di Michelle Impossible e ha riscosso un grande successo. Tanti sono stati gli ospiti, come Eros Ramazzotti.

Sicuramente la Hunziker cavalcherà l’onda del successo per tanto tempo, anche perché è considerata l’erede di Maria De Filippi. Tutti sono concordi nel dire che sia una delle donne più professionali del mondo dello spettacolo e il merito è anche della sua bellissima personalità. In queste ore sta facendo parlare di sé per un video che ha condiviso come post su Instagram.

Ecco chi è il famoso cantante

Nel video, condiviso il 14 febbraio 2023 e intitolato “Buonanotte”, la Hunziker è a letto con Katia Follesa. Le due hanno creato un simpatico siparietto nel cuore della notte. La Follesa si lamenta del fatto che deve svegliarsi presto per andare nel programma televisivo di Rosario Fiorello. Per questo motivo invita la Hunziker a dormire, ma prima canticchia una canzone.

A un certo punto da sotto le coperte salta fuori all’improvviso il cantante Max Pezzali che ha voluto fare una precisazione: “Semmai voi accompagnate me da Fiorello”. Non a caso i tre si sono esibiti in piazza il giorno dopo proponendo la canzone in questione, La rivincita delle bionde. Il simpatico trio ha ricevuto tantissimi applausi.

Cicogna in arrivo

Per quanto riguarda Aurora, pare che la gravidanza stia per giungere a termine. Qualcuno ha fatto la domanda diretta, quindi la risposta non è tardata ad arrivare.

Partorirà tra fine marzo e inizio aprile. Ormai è tutto pronto per accogliere la cicogna. Senza alcun ombra di dubbio la Hunziker aggiornerà i fan. Ragion per cui non ci resta che attendere.