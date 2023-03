Claudia Pandolfi conferma il feeling con il collega, ma ha un compagno | Bufera alla vigilia di Belve

La nota attrice Claudia Pandolfi alla vigilia dell’ultima puntata di Belve ha confessato diverse rivelazioni shock tra cui il feeling con un collega. La bufera è nata in quanto lei attualmente ha un compagno. Che caos!

Claudia Pandolfi senza “veli” si è aperta al 100% durante l’intervista registrata che andrà in onda per l’ultima puntata del programma Belve. L’attrice ha confermato il feeling con un noto collega, questa rivelazione però ha generato una bufera mediatica in quanto lei attualmente ha un compagno da cui ha avuto il suo secondogenito. Ecco che cosa ha dichiarato.

Claudia Pandolfi e la sua bisessualità

Come accennato in precedenza, Claudia Pandolfi, la nota attrice romana di 48 anni, durante l’intervista al programma di Francesca Fagnani, Belve, ha risposto a diverse domande molto riservate sulla sua vita. Ha parlato un po’ di tutto, dal no al film di Tinto Brass al suo coinvolgimento sentimentale con una donna, alle scene di sesso nei film e così via.

In merito a questa breve ma intensa storia d’amore con una donna, la Pandolfi ha riproposto una definizione che secondo lei le calza a pennello, lei si sente: “…eterosessuale ma anche un po’ lesbica”. Ha poi raccontato: “Il mondo femminile mi ha incuriosito per un breve periodo della mia vita. Ho avuto una fidanzata. Io mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro. Era un periodo in cui avevo parecchie inquietudini, non mi feci nessun problema di nessun tipo. Vissi questa storia bellissima che durò un mesetto…”.

Tra le varie domande a cui ha risposto, ha spiegato anche perché ha rifiutato di fare un film con Tinto Brass: “Quando lessi quella scena chiusi il copione di botto. La protagonista sdraiata sul letto romanticamente giocava sfogliando la propria margherita. Non me la sono sentita, ma quello con Tinto Brass fu uno dei pranzi più divertenti della mia vita…”.

Il feeling tra la Pandolfi e il collega misterioso

In una passata intervista, Claudia Pandolfi aveva raccontato di un feeling profondo nato con un suo collega. Oggi l’attrice convive con il padre del suo secondogenito, il produttore cinematografico, Marco De Angelis (ricordiamo che il suo primogenito è nato dalla sua storia d’amore con il cantante Roberto Angelini), chissà se la Fagnani tra le domande poste alla Pandolfi, alla vigilia dell’ultima puntata di Belve ha riaperto l’argomento? Cosa ne penserà il suo attuale compagno?

Il caos mediatico esploso dopo quella confessione, si è rivelato del tutto infondato, in quanto tra Claudia Pandolfi e Valerio Mastrandrea c’è solo un rapporto di fratellanza. Dopo aver recitato insieme nel film La prima cosa bella, dove i due interpretavano proprio un fratello e sorella, il loro affetto è rimasto tale. Ecco cosa ha dichiarato in merito Claudia: “Da La prima cosa bella io lo chiamo fratello, lui però non ricambia con “sorella”. Usa nomi maschili… Mi chiama Beppe, Franco, Michele, nomi a caso…Con lui devi accettare di giocare sempre…”.