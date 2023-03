Federico Fashion Style, dopo l’addio alla madre di sua figlia si dichiara: “Ti amo” | Il bacio con l’amore della sua vita

Dopo la fine della sue relazione storica, Federico Fashion Style ha dichiarato amore eterno a un’altra persona. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Federico Lauro è noto nel mondo dello spettacolo per essere il parrucchiere di molti volti celebri del piccolo schermo. Basta menzionare Valeria Marini e Giulia De Lellis. Come loro tante sono le donne che si recano nei suoi saloni di bellezza per affidarsi alla sua arte con le forbici.

Inoltre è stato opinionista di alcuni programmi televisivi come La Pupa e il Secchione show accanto a Soleil Sorge e Antonella Elia. Da non dimenticare le sue ospitate nei salotti di Barbara D’Urso. Gli italiani lo amano perché senza peli sulla lingua dice ciò che pensa.

Per quanto riguarda la vita privata, è stato fidanzato per anni con Letizia Porcu. Purtroppo le loro strade si sono separate e questo non ha fatto altro che scatenare il gossip sulla rottura. Qualcuno ha insinuato che lui conducesse una doppia vita, quindi la donna a un certo punto non lo avrebbe più tollerato.

Federico non ha mai nascosto di aver sofferto per la separazione e ne ha parlato durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Dopo l’addio non è stato visto in compagnia di altre donne. Tuttavia in occasione della giornata di domenica scorsa ha voluto urlare al mondo il suo amore per lei.

“Ti amo piccola mia”

Si tratta di una persona che non gli volterà mai le spalle perché legata da un amore profondo, ovvero quello che c’è tra un padre e una figlia. L’ex Letizia ha dato alla luce la piccola Sophie e qualche settimana fa ha festeggiato il suo compleanno. I genitori hanno organizzato una grandiosa festa per l’occasione mettendo da parte le proprie incomprensioni per starle accanto.

In occasione del 19 marzo, il parrucchiere dei vip ha realizzato un bellissimo post: “Il dono più bello che Dio mi abbia fatto è avere te come figlia! Sentirsi chiamare papà è la cosa più bella del mondo! Io penso che non c’ bisogno di festeggiare in un giorno preciso, ma ogni giorno passato con te è festa! Ti amo piccola mia, papà”.

La richiesta dell’ex compagna

A Peppe Night Federico ha parlato con ironia della richiesta del mantenimento che l’ex gli avrebbe chiesto. Si tratterebbe di un assegno che si aggira intorno ai 10 mila euro. Il conduttore ha voluto una conferma e lui ha risposto senza filtri.

“Eh certo, si crede Ilary Blasi. Infatti volevo che mi invitassi tutte le settimane così guadagno“. Come andrà a finire la faccenda? Per scoprirlo non ci resta che attendere.