Milly Carlucci senza mezzi termini sulla De Filippi: “E’ una grandissima…”

Milly Carlucci a ruota libera sulla regina indiscussa delle Reti Mediaset. Le sue parole su Maria.

Sabato 18 marzo 2203 su Canale 5 ha preso il via l’attesissima fase serale di Amici, considerato a buona ragione il padre di tutti i talent, in contemporanea su Rai Uno è andata in onda la nuova stagione de Il Cantante Mascherato, condotto dalla meravigliosa Milly Carlucci. Ad affiancarla, oltre alle splendide maschere in gara, la mitica giuria.

Quest’anno è composta dai veterani Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, dalla spumeggiante Iva Zanicchi e dalle new entry Serena Bortone e Christian De Sica. Nel corso della prima puntata la maschera che ha dovuto abbandonare il gioco è stata quella del Cigno. In essa si nascondevano la neo 90enne Sandra Milo e Antonio Mezzancella.

Sta di fatto che anche stavolta le due amatissime conduttrici hanno dovuto sfidarsi a livello di share. Un’impresa molto agguerrita e non certo facile da affrontare, visto che non solo loro, ma anche le loro trasmissioni sono decisamente molto amate dal gande pubblico di ogni età. Tra l’altro questa non è di certo la prima volta che capita tale sfida visto che non solo negli anni passati hanno dovuto viverla, ma anche in tempi ben più recenti.

Milly a ruota libera su Maria

Basta pensare al confronto tra Ballando Con Le Stelle e Tu Si Que Vales. Il primo è sempre condotto da Milly, mentre il secondo vede Queen Mary non nel ruolo di conduttrice ma di giurata, assieme a Sabrina Ferilli, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. A questo punto molti telespettatori hanno iniziato a pensare che le due si vedessero come vere e proprie rivali, anche a telecamere spente.

Ad andare sull’argomento è stata la Carlucci durante una sua recente intervista rilasciata per Super Guida TV. La signora del sabato sera di Rai Uno ha parlato a ruota libera della nuova edizione del Cantante Mascherato che possiede da sempre uno zoccolo duro di numerosi estimatori, che amando seguire con attenzione la trasmissione pure sui Social.

La verità sulla rivalità tra le due

Riguardo la presunta rivalità con la De Filippi Milly ha dichiarato: “La presunta rivalità con la De Filippi? Non c’è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi.”. Riguardo alla vedova Costanzo ha poi dichiarato: “Io stimo molto la De Filippi, perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere con solo conduttrice e autrice dei suoi programmi ma anche un capo produzione.”

In poche parole secondo Milly, Queen Mary avrebbe completato il cosiddetto cerchio dei ruoli che quasi per prassi erano del tutto ad appannaggio dei colleghi maschi. L’ha anche definita una grande professionista e ha pure rivelato di aver sentito privatamente, poco prima dei funerali del compianto Maurizio, la stimatissima collega.