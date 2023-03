“Ma che cafone”: autore del Gf Vip si scaglia contro un concorrente | Quello che ha fatto è ‘vergognoso’

Un autore del Grande Fratello Vip è stato pesantemente insultato dal web per quello che ha detto. È stato veramente cafone, gli hanno “ringhiato” sui social, i gieffini si meritano veramente di essere trattati così?

Che vergogna, un autore del Grande Fratello Vip ha perso “il lume della ragione” e i fan insorgono sul web. Arrivano contro di lui pesanti insulti, quello che ha detto è vergognoso, totalmente privo di rispetto verso i finalisti del noto show.

La lettera dei fan ai “Donnalisi” dopo l’eliminazione di Antonella al GF Vip

Nella puntata del 20 marzo al GF Vip è successo un po’ di tutto, come sempre i colpi di scena al Grande Fratello non mancano. Dopo l’uscita di Antonella Fiordelisi dalla Casa, l’accoglienza da parte di Orietta Berti in studio non è stata proprio delle migliori in quanto i diverbi tra le due sono proseguiti pure fuori. Orietta ha dato della maleducata ad Antonella e lei non l’ha presa bene. Ecco cosa le ha detto la Berti:

“Io non ti ho mai offesa, ti ho detto che sei maleducata e arrogante. Ti ho dato dei consigli e mi hai guardato come per dire “Cosa vuole questa brutta vecchiaccia?” E i tuoi genitori mi hanno ripagata con volgarità e cattiverie nei miei confronti, e quindi deduco perché tu sia così”.

Ovviamente lo “scontro” è continuato tra le due donne, per non parlare del discorso di Sonia Bruganelli nei suoi confronti, insomma Antonella ha vissuto dei momenti non proprio felici. A mettere la ciliegina sulla torta è la notizia che ha appreso che i suoi genitori hanno chiesto ai fan di “non salvarla”. Vista la sua palese perplessità, i fan dei “Donnalisi”, i quali si sono finalmente riuniti come hanno postato sui loro canali social i diretti interessati, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, le hanno postato una lettera. Vediamone un piccolo estratto:

“Cara Nellina, se leggerai questa lettera vorrà dire che siamo riusciti a riportarti a casa. Forse non capirai subito perché abbiamo deciso di farti uscire ad un passo dalla finale e proveremo a spiegartelo così. […] Sei stata l’assoluta protagonista di questo Grande Fratello Vip insieme ad Edoardo e abbiamo visto come ti hanno spremuto fino all’ultimo secondo in nome degli ascolti…”.

Autore del Grande Fratello Vip riprende Oriana

In un video che sta girando in queste ore, un autore del Grande Fratello Vip è stato insultato pesantemente dal web in quanto ha ripreso in malo modo Oriana, gridandole più e più volte di fare silenzio. I fan non l’hanno per niente presa bene, in quanto come in molti hanno sostenuto l’educazione non è da tutti.

Tra i tanti commenti leggiamo frasi quali: “Ma questo sta esaurito” e ancora: “Questi ai microfoni dovrebbero farsi due litri di camomilla, ma che è”. Per citarne ancora uno: “Ormai na dittatura sembra. Gli dicono pure quando devono respirare”.