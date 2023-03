Orietta Berti fatta fuori dall’amatissimo programma: la ‘colpa’ è di Signorini

La splendida Orietta Berti cacciata da un programma molto seguito. La colpa? Tutta quanta di Alfonso Signorini. I fan sono sconvolti.

Orietta è ancora oggi un’artista molto amata dagli italiani di ogni età. Super in forma, elegante e simpatica, conquista tutti quando appare sul Piccolo Schermo. Nel 2022 ha stregato la platea del Teatro Ariston con il suo attesissimo ritorno al Festival di Sanremo. Inoltre la sua collaborazione con Fedez e Achille Lauro ha divertito pure i giovanissimi, che oggi la seguono con affetto e vivo interesse.

Da un po’ di tempo a questa parte la Berti non opera solo nel vasto mondo musicale, del quale ne è una delle più degne regine, ma anche in televisione. Talora la vediamo in qualità di gradita ospite di salotti televisivi, sia per donare ai telespettatori accattivanti interviste a cuore aperto, sia in veste di opinionista.

In quest’ultimo ruolo la vediamo, ora come ora al GF Vip. La settima edizione del programma, che ormai si avvicina alla tanto attesa e agognata finale, è stata particolarmente turbolenta e ricca di continui colpi di scena. Adesso poi si stanno susseguendo squalifiche a gogo e la tensione all’interno della Casa più Spiata d’Italia sta raggiungendo l’apice.

Ha scelto Signorini

Orietta, affiancata in questa sua nuova avventura dalla splendida Sonia Bruganelli, dice la sua, non solo su ciò che accade all’interno del gioco, ma anche sui concorrenti, con la sua innata e sorprendente schiettezza. A tal proposito non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di Antonella Fiordelisi, che è ancora in gara e tra le favorite del grande pubblico.

La Berti gode della massima stima del carismatico Alfonso Signorini, che da molte edizioni, si trova saldamente al timone del padre di tutti i reality inversione vip. Sta di fatto che per accettare questa nuova sfida lavorativa e professionale, lei abbia dovuto necessariamente dire di no, a quanto pare, a un’altra, sempre importantissima e molto affascinante.

Ha salutato Mara e Sandra

Stiamo parlando del programma Quelle Brave Ragazze, dove al suo posto quest’anno troviamo Marisa Laurito. Rimangono invece saldamente al loro posto le veterane Mara Maionchi e Sandra Milo. Quest’ultima, neo meravigliosa 90enne, l’abbiamo ammirata nel corso della prima e seguitissima puntata de la nuova edizione de Il Cantante Mascherato.

Ha rivestito appunto la maschera del Cigno assieme ad Antonio Mezzancella. Il loro travestimento è stato il primo ad essere smascherato e quindi la loro maschera è dovuta necessariamente già uscire dal gioco. Tra l’altro, anche la mitica Orietta aveva in passato partecipato alla trasmissione, rivestendo la maschera del dolcissimo Unicorno.