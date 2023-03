Jasmine Carrisi beccata con l’ex allievo di Amici: ormai non si nascondono più

Nuove indiscrezioni sulla vita privata della bella e chiacchierata Jasmine Carrisi. Beccata con la star di Amici. Le foto parlano chiaro.

Tra tutti i figli del mitico Albano, certamente una delle più chiacchierate è la bellissima Jasmine, nata dalla sua unione con la sua compagna Loredana Lecciso, con la quale fa ancora coppia fissa. La ragazza ha anche partecipato assieme al suo tanto celebre genitore a The Voice nella veste di giudice. Un’esperienza che ha vissuto per una sola edizione.

Si è poi molto vociferato di una sua possibile partecipazione all’Isola Dei Famosi, che ad oggi non è ancora avvenuta. Tuttavia la ragazza ha dimostrato, soprattutto nell’ultimo periodo, di aver deciso di proseguire il suo cammino nel vasto mondo dello musica, seguendo quindi le orme paterne.

In passato ha conquistato le classifiche con il brano Nessuno Mai, cantato insieme al padre e al rapper Clementino. Altro singolo di successo è stato Ego, il suo brano di debutto. Tuttavia Jasmine non è solo una brava artista ma anche una bellissima giovane donna, che ama molto giocare con la sua immagine e cambiare look, soprattutto per quanto concerne le sue chiome. Oggi le porta lunghe, bionde e lisce.

Beccata con l’ex star di Amici

Di recente ha anche voluto seguire la moda a livello di acconciature, regalandosi una deliziosa e assai spiritosa frangetta. Adora pure il make-up e la Moda. Apprezza sia outfit più sportivi che altri ben più eleganti, sensuali e audaci. Non mancano poi sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram fotografie che la ritraggono in costume da bagno, che mettono in chiara luce la sua straordinaria fisicità.

Non mancano nemmeno scatti che la ritraggono in compagnia del suo amatissimo papà, del quale lei è molto orgogliosa. Di certo lo sarà anche lui della sua bellissima figliola, che ora è molto vicina ad una ex star di Amci di Maria De Filippi. Si tratta di un bravo cantante che abbiamo apprezzato all’interno della scuola nel 2021.

Beccata con Jo

Il giovane in questione è Jo Montana, che duetta con lei nel brano Fuori. Il pezzo è disponibile nelle maggiori piattaforme dal 17 marzo 2023. Al settimo cielo per la lieta novella anche la splendida Loredana Lecciso, che ha sempre difeso a spada tratta la figlia dagli attacchi dei terribili leoni da tastiera.

I due, dopo l’annuncio ufficiale, accolto da un autentico tripudio di consensi da parte dei loro estimatori, si sono mostrati nuovamente insieme. La storia, caricata sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram del ragazzo, ha fatto sognare i più. Tra di loro ci sarà davvero solo un mero sodalizio artistico? I fan intanto iniziano a sognare ad occhi aperti.