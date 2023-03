Luca Salatino, chef personale di Maria De Filippi: la rivelazione clamorosa

Luca Salatino è stato lanciato nel vasto mondo dello spettacolo da Queen Mary. Pronto a farle da chef? La rivelazione che scalda i cuori.

Il simpatico Luca si è fatto conoscere presso il grande pubblico televisivo grazie alla sua passata partecipazione al noto, amato e alquanto chiacchierato dating show di Canale 5. Stiamo chiaramente parlando di Uomini e Donne, che ancora oggi è uno dei programmi pomeridiani più seguiti dagli italiani di ogni età. Il giovane vi ha partecipato in primis in veste di corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti.

La bella tronista lo ha portato fino alla scelta finale, per poi non sceglierlo. Difatti è uscita dopo una pioggia di petali di rosa, mano nella mano, con Samuele Carniani. Tuttavia poco dopo, per Salatino è arrivata la proposta, decisamente importante e allettante, di salire presto lui sul trono, per tentare di trovare il vero amore, quello con la “A” maiuscola, in televisione.

Il suo percorso è stato alquanto particolare e tortuoso. L’ha condiviso con un altro affascinante tronista, con il quale poi poi è diventato grande amico, ovvero Matteo Ranieri. Alla corte di Queen Mary, che lui letteralmente adora, ha conosciuto la splendida corteggiatrice Sorai Allam Ceruti, con cui fa ancora coppia fissa.

Le sue aspirazioni lavorative in TV

I due fanno sul serio, convivono e per loro si parla già di fiori d’arancio. Ed è proprio per via della profonda mancanza che sentiva della sua fidanzata che Luca ha deciso di uscire anzitempo dalla Casa più spiata d’Italia nel corso della settima edizione del GF Vip 7. Salatino, come ci ha prontamente raccontato lo stesso sui Social, ha dovuto subire di recente una nuova operazione alla schiena.

È uscito dall’ospedale ma, come ha rivelato lo stesso, ci vorrà del tempo prima che ritorni quello di prima. Nello svelarlo ha anche dichiarato di essere pronto ad affrontare nuove sfide televisive, ma che non ha alcuna intenzione di partecipare con la sua dolce metà a Temptation Island. Piuttosto non gli dispiacerebbe svolgere il ruolo di postino per il programma di Canale 5 del sabato sera, sempre condotto dalla sua pigmaliona Queen Mary, C’è Posta Per Te.

Si candida per fare lo chef personale di Maria

Tuttavia il lavoro principale di Luca è quello di chef. È pure molto bravo e ha ottenuto dei riconoscimenti decisamente importanti nella sua carriera. Uno dei suoi piatti più forti è la mitica carbonara. Tra l’altro Salatino ama condividere le sue ricette e qualche consiglio culinario con i suoi numerosi estimatori su Instagram, con tanto di foto e di video.

Nel chiacchierare con loro ha pure svelato che non gli dispiacerebbe nemmeno svolgere la mansione di cuoco personale per la straordinaria Maria De Filippi. Uno notizia decisamente lieta che ha scaldato, e non poco, i cuori dei suoi numerosi estimatori. Estimatori che ora sono felici di sapere che è ritornato a casa, nella città di Como, dove convive con la sua meravigliosa Soraia.