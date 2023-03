Principe William, non è affatto dolce ed educato | Qualcuno rivela: “Vi dico io chi è davvero”

Royal Family, il Principe William nuovamente nella bufera. La vera faccia del primogenito di Re Carlo III. Altro che carino ed educato!

Sovente William è stato etichettato come un giovane uomo gentile, raffinato e molto cortese. Dunque un vero principe in tutti i sensi che ha trafitto molti cuori. Tuttavia da moltissimi anni le sue numerose fan hanno dovuto smetterla di fantasticare su di lui, dal momento che fin da giovanissimo si è legato, sentimentalmente parlando, alla bellissima Kate Middleton, con la quale fa ancora coppia fissa.

Per le verità, poco prima di chiederle ufficialmente la mano, l’aveva anche lasciata, per paura di quel forte e profondo sentimento che lo legava a lei, nonostante fossero entrambi molto giovani. Il loro matrimonio è stato seguito da moltissime persone sparse nel mondo e la loro liason è ancora vista come una vera e propria favola.

Insieme hanno costruito anche una bella famiglia, mettendo al mondo ben tre figli quali George, Charlotte e Louis. Tuttavia pare che la sua affascinate consorte abbia l’intenzione di diventare mamma a per la quarta volta. In ogni caso pare che il marito abbia tentato di dissuaderla, per via delle fortissime crisi post partum che ha vissuto in passato e che l’hanno fatta stare molto male.

La vera faccia di William

I due sono molto complici e affiatati. Tra l’altro condividono pure la passione per lo sport, nonché per la vita all’aria aperta e i viaggi. Sta di fatto che ha iniziato a circolare e diventare sempre più potente la voce che vorrebbe vedere William molto diverso da come ci appare in pubblico, nonché in video e nelle fotografie ufficiali. E sarebbe non tanto cortese e caruccio nemmeno con la sua dolce metà.

Pare infatti che il Principe non sia poi così dolce e affabile come vorrebbe far credere, anzi! A quanto pare avrebbe ereditato il carattere irascibile e permaloso del padre Carlo, che a maggio 2023 sarà ufficialmente incoronato Re. Inoltre si vocifera che lui non abbia affatto in simpatia i figli di Camilla Parker Bowles, la seconda moglie di suo padre. Secondo alcune fonti li avrebbe attaccati verbalmente.

Perde spesso la pazienza

Si sussurra pure di alcune feroci diatribe con la sua Kate, come ha svelato all’ Express una ex guardia di Palazzo. Questa la sua precisa dichiarazione a riguardo: “Quando William perde la pazienza si sfoga con la prima persona che ha davanti”. Chiaramente con ciò aveva alluso alla splendida Principessa del Galles in qualità di sua preda prediletta. Lei non ne potrebbe davvero più e ci soffrirebbe pure molto.

William è poi ancora in guerra aperta con il fratello Harry e la cognata Meghan Markle. Tra l’altro ha cercato di ostacolare, così come papà Carlo, l’uscita della biografia Spare, del secondogenito di Lady D, che si è rivelato alla sua uscita in tutto il mondo, un vero e proprio successo editoriale. Intanto il chiacchiericcio sulla vera natura caratteriale di William si fa sempre più potente e pressante.