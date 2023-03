Assurdo ma è proprio lui! Avevate capito fosse il figlio di Barbara Palombelli?

Barbara Palombelli la conoscono tutti, ma sapevate che proprio lui è suo figlio? L’avevate capito? Quando saprete il nome e l’impiego del noto personaggio misterioso rimarrete “di sasso”.

La nota conduttrice del programma Forum, Barbara Palombelli ha sempre fatto parlare di sé, non solo per i suoi interventi lavorativi, ma anche per via della sua famiglia. Non solo il marito è un personaggio famoso, ma anche suo figlio. Voi avevate capito che proprio lui fosse il figlio della Palombelli? Oggi è un personaggio molto importante, anche per la sua famiglia “è un pilastro”.

Chi è Barbara Palombelli?

Impossibile non conoscerla, Barbara Palombelli è una nota giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica di 69 anni nata a Roma. Fin dagli esordi ha lavorato per diverse emittenti televisive, passando da un programma all’altro. Dal 2013 si è “fermata” al noto programma, una volta condotto da Rita Dalla Chiesa, Forum e Lo Sportello di Forum, rispettivamente trasmessi su Canale 5 e Rete 4.

Per via della sua schiettezza a volte troppo poco velata, ha ricevuto diverse critiche ed è finita in diverse controversie legali per la sua opinione su diverse argomentazioni, ritenute a volte inaccettabili. Ha sposato l’ex politico e giornalista italiano, Francesco Rutelli, dal quale ha avuto un figlio naturale, Giorgio. In seguito hanno adottato Francisco, Monica e Serena e tutti insieme sono diventati una straordinaria famiglia allargata.

Di che figlio parliamo della Palombelli?

Strano a dirsi ma è proprio lui! Sapevate che quell’uomo di talento è il figlio di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli? Stiamo parlando del loro unico figlio biologico, Giorgio Rutelli, il quale oggi è il vicedirettore del quotidiano, Dagospia, il quale si occupa di gossip, notizie politiche cronache e altre rassegne stampa. Giorgio Rutelli è nato nel 1982 ed ha studiato a Bruxelles e a Boston.

Oltre al lavoro di prestigio, Giorgio assomiglia molto ai suoi genitori, come loro anche lui ha tantissimi interessi, come per esempio la geopolitica, l’economia, le nuove risorse energetiche e così via. Da qualche anno è anche fondatore del progetto editoriale, “Formiche.net“, del quale dice: “Sono entusiasta di questo nuovo incarico. Il mio obiettivo è aiutare il sito a crescere e consolidare il suo ruolo di bussola nel movimentato mare italiano (e internazionale), mettendo in campo passione civile e curiosità”.

Come ha dichiarato sua mamma Barbara Palombelli, suo figlio Giorgio è sempre stato una colonna portante della sua famiglia ed è sempre stato molto unito ai suoi fratelli, con i quali ha un rapporto molto affiatato pur non condividendo il medesimo patrimonio genetico.