Tragedia nella casa del Grande Fratello Vip: poteva cascare in testa a qualcuno

A un soffio dall’attesa finalissima, sfiorata la tragedia all’interno della Casa più spiata d’Italia. Momenti di panico e paura a mille.

Ormai ci siamo, a breve conosceremo la vincitrice o il vincitore del GF Vip 7, che quest’anno non ha di certo annoiato mai e poi mai i suoi numerosi telespettatori, Da quando è iniziato a settembre ha fatto intendere fin da subito che sarebbe stata un’edizione particolarmente spumeggiante e complessa.

In primis ha fatto molto chiacchierare di sé per il caso Marco Bellavia, che ha lasciato l’amaro in bocca ai più. Si sono verificati successivamente altri casi di bullismo, che hanno meritato in men che non si dica la squalifica di alcuni concorrenti. Ultimamente poi le squalifiche pullulano come funghi sui prati, dopo un’intensa giornata di pioggia.

Ora come ora a uscire dal gioco, perché tale dovrebbe essere etichettato, sono stati i bellissimi Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Il primo ha intessuto un’importante relazione con la bellissima Antonella Fiordelisi, da poco eliminata tramite televoto dal GF Vip 7. Il secondo invece ci ha fatto sognare con la sua passionale liason con la sensuale Oriana Marzoli.

La tragedia quasi sfiorata

Adesso la tensione all’interno della Casa si fa parecchio alta. Del resto i mesi di reclusione sono diventati davvero tanti e ormai tutti i concorrenti rimasti in gara sognano la vittoria. Tuttavia è davvero difficile capire chi potrebbe realmente essere il vincitore o la vincitrice di questa edizione. Non per nulla i pronostici pure in passato non hanno molto azzeccato.

Ora, con le uscite della Fiordelisi e dell’affascinante Antonino Spinalbese, due punti cardine di questa edizione, che erano visti come papabili vincitori, anche il vasto popolo del Web fatica a dire la sua. Ed è proprio sui Social che nelle ultime ore si è innalzato un gran polverone per un accadimento che è da poco avvenuto all’interno della Casa. Si tratta di qualcosa che ha sfiorato la tragedia. Il racconto dei fatti.

Lo scherzo poteva finire molto male

In poche parole la terza finalista Nikita Pelizon, nello scherzare con Luca Onestini, ha rischiato di combinarla davvero grossa. Voleva colpirlo con un palloncino gigante, peccato che esso sia andato direttamente addosso a un lampadario di vetro. L’oggetto si è immediatamente rotto in mille pezzi, che potevano colpire qualcuno.

Fortunatamente ciò non è accaduto, ma lo spavento è stato comunque molto grande. Chiaramente la persona che si è maggiormente spaventata è stata la stessa modella e influencer veneta, tra le più amate dai telespettatori. Come ha notato il guaio che aveva appena combinato, ha urlato che non voleva farlo. Pericolo scampato ma batticuore a mille per tutti i gieffini nella casa.