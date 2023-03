Natalia Titova, purtroppo il dramma ha colpito anche lei: la confessione straziata del compagno

Massimiliano Rosolino a ruota libera sul vero e proprio dramma che ha colpito la sua bellissima compagna. La sua amara confessione.

Fanno ormai coppia fissa da moltissimi anni Massimiliano Rosolino e Natalia Titova. Insieme hanno costruito una meravigliosa famiglia, della quale vanno entrambi ben fieri. Hanno infatti messo al mondo due splendide figlie che appaiono di tanto in tanto insieme a loro sui Social, in particolare sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram dello sportivo.

Le ragazze, oggi adolescenti, non sono solo molto belle e dotate di eccellente fisicità, ma pure molto simili esteticamente ai loro celebri e amati genitori. Pare pure che siano due grandissime amanti dello sport. Pertanto molti estimatori della coppia hanno iniziato a sussurrare sul Web che potrebbero prima o poi seguite professionalmente parlando, le orme di mamma e papà.

I due si dono conosciuti sulla pista di Ballando Con le Stelle, il programma danzereccio del sabato sera di Rai Uno, condotto dalla mitica Milly Carlucci. Allora Natalia svolgeva il ruolo di maestra per Massimiliano, che era concorrente. Lei ha poi svolto tale mansione per ancora molto tempo, finché ha deciso di dire addio al programma, per dedicarsi maggiormente alle figlie e al compagno, nonché alla sua scuola di ballo e ad altri progetti ad esse strettamente connessi.

La sconcertante rivelazione di Massimiliano su Natalia

Nonostante ciò di tanto in tanto la vediamo in qualità di assai gradita ospite di alcuni salotti TV, tra cui quello di Serena Bortone. Nel corso della sua ospitata di mesi fa Natalia ha ripercorso la sua brillante carriera. Inoltre è stata mostrata anche una bella clip riguardante la sua assai intensa e lunga esperienza a Ballando.

Tuttavia anche la sua dolce metà è spesso e volentieri grande protagonista in TV per chiacchierate e a cuore aperto. Durante una sua passata ospitata a Bella MA, programma pomeridiano di Rai Due condotto dal carismatico Pierluigi Diaco, Massimiliano ha svelato alcuni dettagli, fino ad allora rimasti pressoché inediti, sulla sua vita privata, nonché della sua amata compagna Natalia.

Insultata in strada

In particolar modo c’è stata una confessione, decisamente forte, che ha lasciato interdetto in primis il bravo e accorto conduttore. Si parla di durissimi insulti di stampo razziale rivolti alla Titova in quanto di origini i russe: “In questi mesi di guerra è capitato che Natalia sia stata attaccata verbalmente per strada, in quanto russa”, queste le parole decisamente toccanti del nuotatore.

E lei come ha reagito a tuto questo? Lo ha svelato poco dopo lo stesso Rosolino: “Lei c’è rimasta male, anche perché è una persona che crede nella pace e cerca sempre di comportarsi di ed esprimersi nei giusti termini”. Ora la ballerina è tornata a esibirsi dal vivo in importanti convention ed eventi a stampo sia nazionale che internazionale. Il peggio è passato e lei sorride grata alla vita.