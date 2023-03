Ilaria D’Amico, l’esclusiva rivelazione su Totti e Ilary: “Conoscendoli, entrambi volevano….”

La splendida giornalista e conduttrice televisiva fa un’importante rivelazione sull’ex coppia Totti-Blasi. Le parole che colpiscono dritte al cuore dei fan.

Ilaria D’Amico, per l’immensa gioia dei suoi numerosi estimatori è tornata in TV, dopo un’eccessiva latitanza dal Piccolo Schermo, voluta da lei stessa per dedicarsi maggiormente alla famiglia e al compagno. Ora è nuovamente in auge dal 2022 con il programma Che C’è Di Nuovo. Qui ha avuto modo di intervistare numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, che tanto appassionano.

Memorabile in tale direzione è stata la sua chiacchierata a cuore aperto con il carismatico Marco Castoldi, in arte Morgan. Ilaria non è solo vincente sul lavoro, ma anche nella vita privata, che lei vorrebbe che tale sempre rimanesse. Da tempo al suo fianco troviamo il portiere Gigi Buffon, con il quale l’idillio e la complicità sono ancora a mille.

Inizialmente la loro relazione aveva fatto molto scalpore, dal momento che lui era ancora sposato con la splendida Alena Seredova, con la quale aveva messo al mondo due figli maschi. Si era anche parlato mesi fa di una possibile crisi tra Gigi e Ilaria, che in realtà non c’è mai stata. La notizia si era basata sul semplice fatto che i paparazzi, quasi sempre in agguato, non li avevano più immortalati insieme.

Ha detto la sua sulla ex coppia

Se lo sportivo, leggendo tali insinuazioni sia sul Web che sulla Carta Stampata, avrebbe voluto sentire la cosa in maniera chiara e decisa, la giornalista ha preferito non dire nulla al riguardo e invitare al silenzio pure il suo affascinante compagno. Lo ha raccontato lei stessa durante alcune recenti interviste.

Ilaria ha anche detto la sua sulla separazione che ha fatto maggiormente discutere gli italiani nell’ultimo periodo. Stiamo parlando dell’addio definitivo tra Ilary Blasi e l’ex Capitano della Roma Francesco Totti. I due hanno vissuto un lungo matrimonio e un’intensa storia d’amore, che ha fatto sognare ad occhi aperti i più. Inoltre hanno messo al mondo tre figli, quali Christian, Chanel e Isabel.

Le sue parole per Ilary e Francesco

Ed è proprio a loro che l’ex coppia deve maggiormente pensare, nonché al loro bene. Ora è iniziata la battaglia legale in tribunale e sul piatto c’è soprattutto l’assai delicata questione dell’affido della prole, che preoccupa sia Ilary che Francesco. Ilaria, nel corso di una sua intervista rilasciata mesi fa per Repubblica, ha sostenuto di conoscerli bene entrambi. Pertanto si è sentita di dire la sua al riguardo.

“Penso che entrambi avrebbero voluto l’opposto, rispetto al risentimento che sta uscendo.”, ha rivelato la D’Amico. Successivamente ha voluto aggiungere: “Non mi sento di condannarli, provo tenerezza. Avranno bisogno di tempo per non sentirsi più come coppia, ma solo come genitori, e lo sei per sempre”.