Daniele Dal Moro, plagiato dagli autori del Gf: “E’ stato spinto a fare…” | La verità sulla squalifica

Daniele Dal Moro è al centro delle polemiche per via di alcune dichiarazioni fatte in seguito alla sua squalifica. Ecco cosa ha riferito Alessandro Rosica attraverso il suo profilo Instagram.

Daniele Dal Moro ha già partecipato a una delle precedenti edizioni del Grande Fratello e così ha avuto modo di conoscere Martina Nasoni. Poi, una volta tornato single, è stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne per sedersi sul trono. Con grande stupore è andato via senza fare una scelta. L’ennesima occasione di apparire nel piccolo schermo l’ha avuta grazie ad Alfonso Signorini che l’ha voluto nella casa dell’attuale edizione.

Nonostante sia entrato nella casa in un secondo momento, ha fatto subito parlare di sé per via della sua amicizia con Oriana Marzoli. Tuttavia nel confessionale si era lamentato di dover stare per forza con la donna perché la regia gliel’aveva imposto.

La reazione della diretta interessata non è tardata ad arrivare, però si sono chiariti e hanno messo la faccenda da parte. Purtroppo Daniele ha lasciato il reality per colpa di una squalifica avuta in seguito a un atteggiamento assunto nei confronti di Oriana. In pratica stavano scherzando e lui all’improvviso l’ha presa con la forza.

Sui social Daniele ha dichiarato che non ha realizzato nessun video per la diretta imminente e non parlerà fino a quando sarà vincolato dal contratto. L’investigatore dei social è intervenuto realizzando delle storie su Instagram.

“Gli autori l’hanno plagiato”

Daniele sta mostrando il suo disappunto su quanto accaduto, in quanto non tollera il fatto che sia stato cacciato di punto in bianco. Con Edoardo Donnamaria c’è stata più delicatezza a parer suo e altri che avrebbero meritato la squalifica sono ancora in gioco.

Alessandro Rosica ha voluto fare il punto della questione, quindi ha fatto ricorso al canale di comunicazione di tendenza del momento: “Daniele vuole sp****are che gli autori l’hanno plagiato…spinto fino alla fine a fare la storia con Oriana e viceversa. Danneggia anche lui questa cosa…capisco che è arrabbiato, ma è come dare anche una pugnalata sulla pancia oltre che al nemico…Vuoi raccontare che i legami lì sono voluti dalla produzione…Ti avevo consigliato di tacere…ti saresti potuto ribellare, il gioco ti è piaciuto“.

Sul web non si parla d’altro

In tanti sostengono Daniele mentre altri sono d’accordo con il provvedimento perché spesso è stato ripreso per il suo modo di fare. Non sono mancate occasioni in cui ha alzato la voce in maniera del tutto spropositata. Ma è anche vero che qualche compagno d’avventura ha fatto di peggio.

A prescindere da tutto sicuramente se ne parlerà nella prossima puntata del Gf Vip 7. Alfonso Signorini riferirà qualcosa in merito al rifiuto di Daniele di realizzare un video per Oriana? Per scoprirlo non ci resta che attendere.