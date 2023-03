Sophie Codegoni disperata: a pochi mesi dal parto non può più farlo | La confessione commuove il web

In una storia condivisa come post su Instagram Sophie Codegoni ha fatto una dichiarazione del tutto inaspettata. Ecco cosa ha riferito ai suoi follower.

Sophie è nota al pubblico per essere stata una tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. In quel periodo ha approfondito la conoscenza di Matteo Ranieri e così non ha esitato a sceglierlo per andare via dallo studio mano nella mano. Dopo due settimana hanno capito di non poter avere un futuro per incompatibilità caratteriale, dunque hanno preso strade diverse.

Lei in un secondo momento si è messa alla prova nella casa del Grande Fratello Vip 6 (edizione vinta da Jessica Selassié). Anche se aveva iniziato una relazione con Gianmaria Antinolfi, non si è mai sentita davvero legata a lui. Poi con l’arrivo di Alessandro Basciano ha cambiato le dinamiche nella casa. E’ stato amore a prima vista tra i due.

Una volta usciti dalla casa non solo lui le ha fatto la proposta di fidanzamento sul Red Carpet dell’evento di Venezia dedicato al cinema, ma hanno anche desiderato l’arrivo di un figlio e così è avvenuto. Hanno scoperto il sesso del nascituro in una puntata di Verissimo. A breve accoglieranno nella loro vita la piccola Celine.

Per Alessandro si tratta del secondo figlio mentre per lei è in arrivo la prima cicogna. Purtroppo qualche mese fa è stata in ospedale per alcuni controlli. Di recente, invece, Paola Mantovani Bianconi ha condiviso sul suo profilo Instagram un video della ragazza che non è passato inosservato. Ecco il motivo.

“Mi manca troppo”

Sul profilo Instagram della signora in questione ci sono scatti e video di Sophie e Alessandro immortalati nella loro quotidianità. Non mancano delle foto artistiche tali da togliere il fiato. Del resto entrambi sono bellissimi e giovani volti emergenti grazie al programma di Maria De Filippi. Infatti non tutti sanno che Alessandro aveva corteggiato Giulia Quattrociocche, la quale scelse Daniele Schiavon.

Nel video in questione Sophie confessa che le manca mangiare il prosciutto crudo più del sushi o di qualsiasi altro alimento. Non riesce a spiegarselo, ma in effetti la gravidanza determina una cosa simile. Qualche utente social le ha scritto che fa bene a evitare perché potrebbe fare male alla bambina che ha in grembo.

“Avrei avuto difficoltà ad avere figli”

La figlia nascerà in primavera e i fan non vedono l’ora di conoscerla attraverso i social. Essendo al settimo mese manca davvero poco per il lieto evento. Nel frattempo Sophie indossa tute e pantaloni larghi per stare più comoda possibile.

“Mi dissero che avrei avuto difficoltà ad avere figli”, ecco cosa le dissero dei medici in passato. Per fortuna si sono sbagliati e fra qualche mese abbraccerà la piccolina di casa.