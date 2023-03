Flavia Vento ‘fatta fuori’: c’è una conduttrice Mediaset che adesso sta impazzendo di gioia

Guai in vista per la showgirl Flavia Vento. Sembra che un’amatissima conduttrice della Mediaset le abbia messo i bastoni tra le ruote. Ecco di chi si tratta.

Flavia Vento è un personaggio del mondo dello spettacolo italiano che ha sempre fatto parlare di sé. Nata a Roma l’11 maggio 1979, ha un passato da modella. Il suo esordio è avvenuto con Il lotto alle otto nel 1999 e successivamente nel ruolo di valletta in Libero.

Nel 2003 si è cimentata anche nella recitazione nel film Andata e ritorno di di Alessandro Paci e nel 2004 ha partecipato alla prima edizione de La Fattoria, ma si è ritirata dopo pochi giorni per via di alcune liti con i compagni d’avventura.

Poi è diventata ospite fisso di Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Quelli che il calcio. Ha condotto anche alcune puntate di Striscia la notizia e ha fatto parte del cast di Back to school condotto da Nicola Savino.

In questi giorni è comparsa su una nota rivista e la notizia su di lei non è passata inosservata. Il motivo? Un volto famosissimo del piccolo schermo l’avrebbe allontanata da un reality che a breve avrà inizio. Molti avranno già capito.

“Non la vuole per il flirt con il suo ex”

La conduttrice in questione, secondo quanto si può leggere sulla copertina di Nuovo Tv, non è altro che Ilary Blasi. Infatti il programma televisivo che avrebbe scartato Flavia Vento sarebbe L’isola dei famosi. Secondo alcuni influencer pare che la showgirl si sia presentata ai provini con la sorella per partire in coppia, ma è stata scartata. La sua reazione? Piangere davanti a tutti i presenti.

In effetti è ben risaputo che non resiste più di un giorni nei reality. Già è volata in Honduras, ma abbandonò subito il gioco perché non riusciva a tollerare l’assenza di cibo. Poi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip e il giorno dopo ha varcato la porta rossa per via del pensiero che aveva per i suoi cani. Tuttavia qualcuno insinua che Ilary Blasi non l’abbia voluta in memoria di quanto accaduto anni fa a un passo dal suo matrimonio con Francesco Totti.

“Racconterò tutta la verità”

I fan di Totti e la conduttrice ricordano perfettamente cosa è accaduto. In poche parole Flavia Vento aveva riferito di aver trascorso dei momenti piacevoli con l’ex capitano della Roma qualche giorno prima del matrimonio. Nonostante tutto i due sono convolati a nozze, ma lei non si era data per vinta e continuò a parlarne nei vari programmi televisivi.

La diretta interessata ha dichiarato che non dimenticherà la faccenda, anche perché l’anno scorso aveva superato i provini, ma diede una risposta negativa per partecipare a La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso.