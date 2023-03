Giulia Pelagatti, dopo il licenziamento da Striscia finisce in Rai: che colpaccio!

Che colpo di fortuna che ha avuto la ballerina Giulia Pelagatti! Dopo essere stata licenziata da Striscia è stata assunta dalla Rai. Sapete dove potrete rivederla?

Non è facile “sfondare” nel mondo del ballo, lo sa bene Giulia Pelagatti, la quale è stata licenziata senza mezzi termini da Striscia la Notizia. Grazie ad un “colpaccio”, la Pelagatti è stata assunta in Rai, lo sapevate?

Il percorso travagliato della Pelagatti

La ballerina Giulia Pelagatti è nata nel 1999 a Prato ed ha saputo fin da subito che la danza era l’amore della sua vita. Pur avendo praticato molta gavetta, ha iniziato ad acquistare notorietà, dopo aver partecipato al programma di Maria De Filippi, Amici nel 2016. Purtroppo per lei però in quel periodo non colpì particolarmente i suoi insegnanti e finì per essere eliminata molto velocemente.

In seguito nel 2021 prese parte al noto programma satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia nel ruolo di Velina “bruna” insieme alla ex collega Talisa Ravagnani. Le due giovani hanno ballato i loro stacchetti durante la conduzione di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Dalle “stalle alle stelle”

A differenza del noto motto, Giulia Pelagatti ha vissuto l’esatto contrario, passando veramente dalle “stalle alle stelle”. Infatti, dopo il licenziamento da Striscia è finita in Rai, ma capiamo bene nel dettaglio questa evoluzione. La Pelagatti insieme alla Ravagnani, sono infatti durate una sola stagione del programma. Un po’ per lo scoppio della pandemia, un po’ per cambi direzionali, le due furono rimpiazzate poi da altre veline.

Non si sa bene cosa sia successo, quello che è certo è che Ricci in persona ha sentito l’obbligo di chiamarla per salutarla in maniera degna come ha raccontato Giulia: “Mi ha ringraziata tanto e poi mi ha detto: “Purtroppo le linee guida del programma hanno portato a un cambiamento, ma siamo stati comunque contentissimi di averti avuto con noi”.

Nonostante un periodo di smarrimento, la Pelagatti ha fatto un colpaccio in quanto attualmente è stata assunta direttamente da mamma Rai che l’ha voluta nel corpo di ballo del programma Viva Rai2!, condotto da Fiorello. Molto probabilmente a fare il suo nome è stato lo stesso Luca Tommasini, il quale a sua volta aveva chiamato anche Tommaso Stanzani e Martina Miliddi. Da quello che possiamo vedere in questo video, la Pelagatti ha trovato finalmente un posto in questo mondo, questa esperienza le aprirà sicuramente tante altre porte, in quanto la sua bravura è tangibile.