Sabrina Scampini, da Quarto Grado al terribile male: come sta oggi e com’è diventata

Sabrina Scampini e il terribile male che l’ha colpita durante la conduzione del format Quarto Grado. Ecco come sta oggi, com’è diventata e che cosa sta facendo.

La conduttrice Sabrina Scampini è passata veramente “dalle stelle alle stalle”, in un racconto shock ha confessato come la sua vita sia passata dall’essere idilliaca durante la conduzione di Quarto Grado al giorno in cui ha scoperto di avere un terribile male. Ecco come sta oggi e com’è diventata Sabrina.

Chi è Sabrina Scampini?

Per chi non la conoscesse, Sabrina Scampini è una nota giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica nata nel 1976 a Legnano. Dopo essersi laureata si è subito “buttata” nel mondo televisivo, ha iniziato a curare la parte editoriale di diverse fiction di successo, fino a poter esercitare la sua professione di giornalista in programmi quali Verissimo, Studio Aperto, Tempi Moderni, Mattino Cinque e così via.

Per diversi anni Sabrina è stata la conduttrice insieme a Salvo Sottile del noto programma di cronaca Quarto Grado, in seguito ha iniziato a lavorare per la rubrica Correzioni di Mediaset TGcom24 e come conduttrice radiofonica per l’emittente Radio 105, al programma 105 Kaos con Facchinetti e Gibba.

Il brutto male di Sabrina Scampini

Durante la conduzione del programma Quarto Grado, la giornalista Sabrina Scampini ha scoperto di avere un terribile male che l’ha molto debilitata. Oggi fortunatamente la Scampini sta bene, ma quando ripensa a quei terribili momenti non può fare a meno di commuoversi. In quel periodo non aveva condiviso la notizia con i fan, per cui molti l’hanno anche presa in giro per via dei suoi capelli a dire loro “poco ordinati”.

Ecco che cosa ha raccontato Sabrina Scampini:

“Tanti telespettatori mi hanno chiesto in questi mesi se ci fosse qualcosa che non andava, se io avessi dei problemi di salute. Voglio dare delle risposte, voglio dire che un anno fa ho scoperto di essermi ammalata, di avere un tumore. Mi sono operata e nei mesi successivi ho fatto dei cicli di chemioterapia, poi la radioterapia…ho avuto per mesi una coda, una bella coda che poi nel tempo è diventata sempre più spennacchiata. Sui social mi hanno un po’ presa in giro, ma devo dire che non ci sono rimasta male perché è impossibile immaginare che cosa stessi passando. Io non ho mai portato una parrucca, questi sono capelli miei, li ho tagliati quando sono ricresciuti perché ho avuto la possibilità di indossare una cuffia ipotermica, che è uno strumento ancora sperimentale che non va bene per alcuni tipi di tumore ma per molti sì…”.