Barù presenta il suo grande amore: Jessica è solo un ricordo | I Jerù dovranno rassegnarsi

Barù Gaetani è uscito allo scoperto con il suo amore. Jessica Selassié pare che sia solo un lontano ricordo. Ecco chi occupa ormai un posto speciale nel suo cuore.

Barù Gaetani, noto per essere il nipote di Costantino della Gherardesca (insieme hanno partecipato a un’edizione di Pechino Express), è stato un concorrente della penultima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante sia entrato in un secondo momento nella casa del reality di Alfonso Signorini, è riuscito ad arrivare in finale con i concorrenti più amati.

In effetti è subito piaciuto al pubblico per la sua personalità. Non ha mai fatto discussione in modo eccessivo con i suoi compagni d’avventura, ha sempre avuto un sorriso smagliante e le battute erano all’ordine del giorno. In varie occasioni ha avuto dei battibecchi con Alex Belli, ma non ha perso le staffe. Ciò ha fatto sicuramente denotare la sua indole pacata e diplomatica.

Allo stesso tempo ha fatto sperata in un qualcosa con Jessica Selassié. Lei non ha mai nascosto il suo interesse per l’uomo, ma lui non si è mai sbilanciato per dei motivi ancora oggi sconosciuti. Anche una volta terminato il reality si sono visti a vari eventi in compagnia di Lulù e l’ex fidanzato Manuel Bortuzzi.

Tuttavia non è mai sbocciato l’amore. Lui è stato visto con altre donne, ma non è mai saltato fuori nulla di importante. Adesso, invece, pare che nel suo cuore ci sia spazio per qualcuno di speciale. Ecco di chi si tratta. Non è come sembra.

“Uno dei suoi grandi amori”

Barù ha tante passioni che sono note ai follower grazie a ciò che condivide sui profili di Instagram e Twitter. Dopo il Grande Fratello Vip 6 non è più comparso nel piccolo schermo e qualche volta ha invitato i fan a non intromettersi nella sua vita privata con invadenza.

Stavolta ha fatto un eccezione pubblicando su Twitter un post in cui compare l’hashtag #jerulove. Siamo abituati a vedere Barù tutto d’un pezzo, in quanto è difficile riuscire a capire cosa alberga nel suo animo. Una caratteristica che passa in secondo piano quando si parla del suo amico a quattro zampe.

Braci by Barù

Dopo l’esperienza del Gf Vip Barù ha aperto un ristorante nel capoluogo lombardo. Braci by Barù è il nome scelto per la location. Offre un vasto menù di carne e pesce alla brace. Nel giro di poco tempo ha riscosso un grande successo.

“Faccio carne alla griglia da quando sono nato, mia madre mi faceva cuocere le bistecche…su Instagram è partita l’idea di fare un ristorante a Milano”, ecco cosa aveva rilevato qualche anno fa a Vanity Fair. Sicuramente anche il cagnolino gusterà le sue prelibatezze tra le mura domestiche.