Altro che Al Bano! Romina Power innamoratissima di un famoso sangue blu

Romina Power con la sua bellezza ha incantato tutti nel corso degli anni, non solo Al Bano, ma anche un famoso di sangue blu. Il principe azzurro esiste veramente quindi?

Non c’è più posto per Al Bano, Romina Power innamoratissima di un famoso di sangue blu. È tornata quindi “la felicità” nel cuore della nota cantante? Scopriamo insieme maggiori dettagli sulla vita della star più amata di sempre.

Romina Power e Al Bano Carrisi

Romina Power e Al Bano Carrisi sono stati una tra le coppie artistiche più amate e seguite di sempre nel panorama non solo italiano, ma anche internazionale. Negli anni ’70 Romina e Al Bano hanno fatto sentire “le farfalle nello stomaco” al loro pubblico in quanto i due sono convolati a nozze, diventando per molti una favola reale. Compagni non solo di vita ma anche di professione. Hanno cantato brani indimenticabili, come Felicità, Nostalgia Canaglia, Libertà, Era casa mia e così via.

I due ebbero 4 figli, Ylenia, Yari, Crystal e Iolanda. La loro vita procedeva “a gonfie vele” finché la scomparsa della loro prima figlia non mandò la coppia nell’oblio, fino ad arrivare alla separazione nel 1999. Romina Power e Al Bano Carrisi da quel momento presero strade diverse, non solo nella vita ma anche nella carriera, in quanto misero fine al dinamico duo che tanto aveva fatto cantare gli italiani in quegli anni. Al Bano come tutti sapranno si è poi rifatto una vita con Loredana Lecciso, da cui ha avuto altri figli.

Un principe azzurro per Romina Power

Altro che Al Bano Carrisi, Romina Power è stata innamorata di un famoso di sangue blu. Prima di Al Bano, Romina aveva “occhi” soltanto per il suo principe, con il quale faceva lunghi progetti per una loro futura vita insieme. Il nobile di sangue blu in questione è Stash Klossowki de Rola ed è stato il primo amore di Romina, in quanto all’epoca lei di anni ne aveva 16 e lui 25.

I due erano inseparabili, finché la loro storia come succede per la maggior parte delle liaison adolescenziali semplicemente finì. In seguito arrivò Al Bano il quale fu molto geloso della storia di Romina con il principe come ha lui stesso definito:

“Eravamo giovani e spensierati. Frequentavano il jet-set internazionale, ma facevamo tante feste da ‘figli dei fiori’, che all’epoca spopolavano. Poi passavamo anche tanto tempo da soli, serate romantiche in cui sognavamo un futuro insieme. Erano serate di grande affetto, di grande passione, facevamo progetti, a un certo punto pensammo anche di sposarci… [Al Bano] Sapeva di me e di Romina, si irritò: ‘Perché cerchi la mia ragazza? Dimenticala e lasciaci in pace, altrimenti finisce male’, mi disse bruscamente. Era molto geloso…”.

Romina e il principe Stash attualmente sono molto amici e continuano a sentirsi e a portare avanti la loro amicizia che da quel momento rimase tale.