Mara Venier e Jerry Calà, ora i reali motivi del loro addio: “L’ho pizzicato nel bagno con…”

Dopo tanti anni Mara Venier ha svelato i reali motivi dell’addio con Jerry Calà. Ecco cosa l’ha beccato a fare nel bagno, dichiarazione shock da parte della zia d’Italia.

Nonostante adesso siano ottimi amici, Mara Venier ha svelato i reali motivi che l’hanno portata a dire addio a Jerry Calà. Ha raccontato di quella volta che l’ha beccato nel bagno, quello che stava facendo non è stato molto rispettoso nei suoi confronti. Continuate a leggere se volete saperne di più.

L’amicizia di lunga data tra Mara Venier e Jerry Calà

Tra Mara Venier e Jerry Calà ormai c’è un’amicizia profonda e di lunga data che va avanti da anni. Nei momenti bui ci sono sempre l’uno per l’altra come hanno spesso dichiarato i diretti interessati. Proprio qualche giorno fa, dopo aver saputo dell’infarto di Calà, la Venier si è precipitata in ospedale dal suo amico. In un comunicato poi condiviso da lei stessa aveva chiarito le condizioni di Jerry, raccontando appunto del grosso spavento che le aveva fatto prendere.

Ad oggi Jerry Calà è ancora in ospedale, dopo l’operazione andata a buon fine, dove gli hanno introdotto degli stand a causa della chiusura delle arterie del cuore per via dell’infarto, Calà ha rischiato molto ma fortunatamente si sta riprendendo come ha comunicato il suo medico. Pur essendo sempre sotto controllo e costantemente monitorizzato, la sua ripresa sembra essere molto buona.

Il racconto della Venier su Calà

Adesso sono grandi amici, ma più di 30 anni fa, Mara Venier e Jerry Calà sono stati marito e moglie per quasi tre anni. Anche se si amavano, le cose non sono andate come ogni coppia spera, in quanto Calà non si è comportato per niente bene con sua moglie, come ha lei stesso riferito. Ecco cosa ha dichiarato la Venier in merito ai reali motivi dell’addio con Calà:

“Con Jerry la vita era sempre un gioco, lui me ne combinava di tutti i colori…diciamo che era birichino. Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio, mente tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra, non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei. L’ho riempito di botte…Ma il nostro rapporto era così, poi lui si pentiva e tornava da me. Siamo stati insieme per 6 anni. Oggi è il mio più grande confidente e amico, ci sosteniamo nei momenti bui”.