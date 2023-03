Giorgia ‘derisa’ per colpa del figlio: Emanuel Lo ha rincarato la dose

Una delle voci più belle e potenti del vasto panorama musicale italiano derisa sul Web. Stiamo parlando di Giorgia. La colpa? Anche del compagno Emanuel Lo.

Il Festival di Sanremo 2023, che si è concluso da poco più di un mese, sarà certamente ricordato da molti anche come quello che ha visto il ritorno di una delle voci più belle e potenti dell’universo musicale italiano. Stiamo chiaramente parlando di Giorgia, che si è fatta conoscere ad ampio raggio sia dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori ancora molto giovane, grazie proprio a quel prestigioso palcoscenico.

In primis proprio le sue doti vocali ci sono arrivate al cuore con il brano E Poi, che ha presentato nella Categoria Giovani. Successivamente ha trionfato nei Big con Come Saprei, che ancora oggi è uno dei brani più ascoltati e scaricati dalla Rete, oltre che proposti a vari Karaoke. Successivamente ha ancora partecipato alla nota kermesse, ma per un lunghissimo periodo ne è stata lontana per lo meno in qualità di gareggiante.

Pertanto quando, poco prima del Santo Natale il carismatico Amadeus, che ha rivestito anche per questa edizione il duplice ruolo di conduttore e direttore artistico, ha annunciato tra i vari concorrenti anche il suo nome, i vari estimatori hanno incominciato ad esultare. Il brano proposto, Parole Dette Male, è poi piaciuto parecchio ai telespettatori, ma non è comunque riuscito a conquistarsi il podio e nemmeno a raggiungere la famosa cinquina dei finalisti.

La cantante derisa sul Web

Durante la serata dedicata squisitamente ai duetti ha incantato tutti quanti con un medley di successi in compagnia dell’amica e collega Elisa Toffoli, che ha vinto lei stessa nel 2001 il Festival con l’intenso brano Luce. Nonostante gli applausi a scena aperta per loro, le due non sono riuscite a vincere quella particolare categoria, dal momento che anche in tale frangente è salito sul podio Marco Mengoni.

Giorgia è anche poi stata presa in giro sul Web per alcune rivelazioni che ha di recente rilasciato il suo affascinante compagno, il ballerino professionista Emanuel Lo. Lo vediamo ultimamente alla corte di Queen Mary in veste di docente di ballo, nel suo seguitissimo Amici, che dal 18 marzo 2023 ha dato ufficialmente il via all’attesissima fase del serale.

La confessione del compagno

L’uomo, ha candidamente confessato che il figlio, nato dall’unione con la cantante, balli a più non posso Cenere, ovvero il brano sanremese del rapper milanese Lazza, con il quale quest’ultimo ha conquistato il secondo posto al Festival. A questo punto sul Web si è iniziato a scherzare bonariamente sul fatto che il bambino, durante la nota kermesse, anziché tifare per la bravissima mamma, lo facesse appunto per Lazza.

Sta di fatto che il giovane artista stima moltissimo a sua volta Giorgia, come ha anche candidamente confessato durante una sua intervista a caldo rilasciata a La Vita In Diretta. Tra l’altro ha anche sottolineato di quanto fosse dispiaciuto del fatto che lei non fosse arrivata nemmeno all’interno della cinquina dei finalisti, dal momento che è arrivata soltanto sesta.