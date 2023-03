“É una grande f*ga”: Lazza ha una ‘cotta’ per la sua collega | Eppure è fidanzato

Il secondo classificato al prestigioso Festival di Sanremo 2023 fa un’incredibile rivelazione: lui è letteralmente pazzo per lei. Fuori il nome della collega.

Tra le grandissime rivelazioni dell’edizione da poco conclusasi della kermesse canora più famosa, apprezzata e seguita in tutto il mondo, c’è da annoverare il carismatico Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini. Amatissimo dai giovani e giovanissimi, oggi può contare su uno zoccolo duro di tantissimi stimatori. La sua Cenere ha conquistato i cuori degli italiani e ha scalato in un battito di ciglia le zone più alte delle classifiche.

Il video è cliccatissimo e condiviso a più non posso sulle varie piattaforme Social. Lui è molto attivo in essi, soprattutto su Instagram. Ed è proprio grazie ad esso che abbiamo conosciuto la sua meravigliosa e affascinante fidanzata. Si tratta di Debora Oggioni, un’affermata modella e hostess per eventi, con la quale fa coppia fissa dal 2020.

Tra l’altro è anche lei seguitissima e possiede il classico e importante zoccolo duro di follower. Insomma, le fan del rapper milanese hanno dovuto necessariamente mettersi il cuore in pace, dal momento che il suo è già ampiamente e felicemente occupato. Altra donna importantissima per lui è la mamma, che ha presentato al grande pubblico del Teatro Ariston dopo una sua acclamata esibizione.

Il tenero gesto per la mamma al Festival

Quando è corso da lei e dai suoi cari in platea per donarle un bel mazzo di fiori di Sanremo, lei è apparsa sorpresa e commossa di quel dono improvviso, oltre che imbarazzata per la presenza su di lei, pure in primissimo piano, delle telecamere. Il video, che ha intenerito e commosso i telespettatori e gli estimatori dell’artista, ha fatto immediatamente in giro dell’etere e ancora oggi è molto cliccato.

Lazza, commentando la cinquina finale dei concorrenti dell’edizione 2023 del Festival, ha dichiarato di esserci rimasto molto male nel non vedere in esso presente nemmeno una donna. Un fatto che, tuttavia, aveva pure sottolineato lo stesso vincitore di questa edizione, ovvero il bravo e affascinante Marco Mengoni. Il cantante lombardo ha poi tessuto le lodi di Giorgia, tornata alla kermesse dopo anni di assenza.

Lui e l’esclamazione assai colorita per la collega

Ha pure sottolineato che Madame avesse presentato alla manifestazione un bel pozzo, che meritava certamente qualche posizione in più nella classifica finale, Tuttavia la collega che lo ha maggiormente colpito è stata un’altra. Si tratta della bellissima e sensualissima Elodie Di Patrizi, che effettivamente ha stregato tutti quanti con il suo carisma e le sue mise, decisamente intriganti e femminili.

Difatti Lazza, oltre aver speso elogi per il suo brano, l’ha anche definita una gran fi*a. Si tratta di un’esclamazione forte e assai colorita, che in ogni caso va vista nella chiave di ammirazione artistica e professionale. Ricordiamo difatti che lui è felicemente fidanzato, così come pure la collega, che lo è da più di sette mesi con il bellissimo Andrea Iannone, con il quale ha iniziato a convivere in Svizzera.