Carlo e Camilla lo fanno tutti i pomeriggi: non riescono proprio a trattenersi

Royal Family, Carlo e Camilla nuovamente nella bufera e nel chiacchiericcio. Lo strano vizietto della coppia reale. Quello che di certo non ti aspetteresti mai.

Il prossimo 6 maggio 2023, che non è poi così lontano, Carlo sarà ufficialmente proclamato Re. Al suo fianco l’elegante seconda consorte Camilla, suo storico e grande amore che, a quanto pare, per volontà della stessa Elisabetta, sarà Regina al 100%. C’è tanta attesa per quel momento che sarà seguito con acuta attenzione e ingente curiosità in tutto il mondo.

A quanto pare non sarà presente, per lo meno così si vocifera nella ultime ore, il secondogenito di Carlo e Lady Diana. Stiamo chiaramente parlando del Principe Harry, che ha irritato ancora di più il padre, così come il fratello William con l’uscita di Spare, la sua autobiografia dove si è tolto parecchi sassolini dalle scarpe.

Nemmeno la docu serie, ancora presente su Netflix, a lui dedicata nonché alla sua bellissima moglie Meghan Markle, ha fatto fare i salti di gioia alla mitica Royal Family, che ha fatto di tutto per tentare di bloccarla, senza successo. E mentre la cerimonia si avvicina sempre di più, stanno nascendo nuovi e assai gustosi pettegolezzi riguardanti la nuova coppia reale.

Camilla è molto amata

Una coppia reale per la verità oggi molto amata di sudditi inglesi e non solo, sebbene molti, dati alla mano, avrebbero preferito vedere sul trono già William con la sua Kate. In ogni caso c’è pure da sottolineare che la Parker negli ultimi mesi sia riuscita a conquistare degnamente i cuori di molti, grazie alla sua innata classe e ragguardevole eleganza.

Inoltre anche il fatto che vada d’amore e d’accordo con Kate Middleton l’ha resa ancora più simpatica agli occhi dei più. Tanto più che lei si è dimostrata una donna molto paziente, dal momento che ha aspettato moltissimi anni per vivere pienamente alla luce del sole quel grande amore che da tantissimo tempo la legava al suo Carlo.

Il dolcissimo vizietto della coppia

Ora intorno a lei e al suo amatissimo marito, vi è un pettegolezzo che riguarderebbe un loro particolare vizietto quotidiano. In poche parole i due, ogni giorno, si prendono una pausa privata alle 17, in punto. Amerebbero rilassarsi innanzi a una buona tazza di tè fumante, solo del tipo Darjeeling, servito pure con del miele e del latte.

Dulcis in fundo, è proprio il caso si dirlo, amerebbero sorseggiarlo, insieme a una squisita fetta di torta ala frutta. Dopo questo break in compagnia della sua amata e dopo la cena prevista per le 20:30, Carlo III si dedica ancora al lavoro, in particolare a sessioni consecutive di un’ora sui suoi progetti di beneficienze e questioni di stato. Tutto questo lo ha spifferato Julian Payne, ex collaboratore di Palazzo, in un suo libro.