Amici, Maria De Filippi l’ha nascosto a tutti: la notizia della gravidanza della ballerina ora è uscita

Durante la prima puntata del Serale Maria De Filippi ha dato una bellissima notizia che riguarda uno dei ballerini professionisti del tuo talent show. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Amici è il programma televisivo che permette ai giovani ballerini e cantanti di rendere la propria passione un vero lavoro. Accedendo al Serale le opportunità di costruire una carriera artistica aumentano ulteriormente, dunque gli allievi si impegnano intensamente per dare il massimo al centro dello studio.

Sabato scorso i telespettatori hanno assistito all’eliminazione immediata di Meghan e a seguire quella di NDG. La squadra capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha portato a casa la vittoria e spesso non sono mancate le polemiche tra i maestri per via dei guanti di sfida. A tal proposito è intervenuto Cristiano Malgioglio per criticare la prova richiesta da Rudy a Wax e Aaron.

Tuttavia ci sono stati anche dei momenti dediti alla risata, come quello dell’esibizione dei maestri. Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno riscosso un grande successo e lo stresso vale per Arisa e Raimondo Todaro. Gli altri due hanno puntato sul fattore ironico. Da non dimenticare l’ingresso di Pio e Amedeo.

Poi a un certo punto l’attenzione si è focalizzata su una ballerina professionista che non si diletta nelle fantastiche performance ai quali il pubblico è abituato. Qualcuno ha insinuato che dietro a una simile scelta ci sia una bella notizia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Gli indizi che non lasciano alcun dubbio

La ballerina in questione è Francesca Tocca. In effetti da tempo non si mostra davanti alle telecamere, quindi in tanti hanno parlato di una crisi coniugale con Raimondo. Del resto in passato si sono separati per motivi ancora non palesati e lei ha avuto un flirt con l’allievo Valentin Dumitru. Poi hanno deciso di darsi una possibilità, soprattutto quando la De Filippi gli ha permesso di diventare maestro di ballo della scuola.

Nella puntata di sabato scorso la Tocca ha portato il premio del guanto di sfida e si è presentata con una giacca/vestito non aderente. Inoltre Mattia Zenzola d’ora in poi avrà come partner di ballo Benedetta Vari, ovvero l’ex compagna di banco che non è arrivata al Serale.

Cicogna in arrivo?

Gli utenti social più attenti ricordano sicuramente un messaggio pubblicato sui social del 4 marzo 2023 nella pagina di Amici News in cui si parlava di una gravidanza. Non è stato specificato il nome della futura mamma, però tutti gli indizi portano alla Tocca.

La coppia ha già una splendida figlia di nome Jasmine. Se la notizia fosse vera, la famiglia si allargherebbe e Todaro sicuramente cercherà di far combaciare gli impegni lavorativi con quelli privati.