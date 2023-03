Carolyn Smith, a causa del tumore rasa tutti i capelli: il video ha devastato tutti

La storica giudice di Ballando Con Le Stelle, costretta a tagliare nuovamente i capelli. Il tumore si è rifatto vivo. Il video è virale.

Da tantissimi anni a questa parte la maestra, ballerina e coreografa britannica, è diventata una presenza costante e fissa del programma danzereccio di punta del sabato sera di Rai Uno, condotto dalla meravigliosa Milly Carlucci. Stiamo chiaramente parlando di Ballando Con Le Stelle. Lo show, nella sua più recente edizione, ha visto trionfare la giornalista del TG1 Luisella Costamagna.

In ogni caso per gli spettatori e per l’agguerrita giuria il vero vincitore, a livello morale, è stato Gabriel Garko. L’artista è stato costretto a ritirarsi dalla gara proprio alla finalissima. L’amatissimo attore ha lottato con le unghie e con i denti fino all’ultimo, ma poi fortemente provato da numerosi e ripetuti infortuni, è stato costretto a dire basta, quasi con le lacrime agli occhi.

Anche quest’anno abbiamo visto tra i giurati i mitici Guillermo Mariotto, Ivan Lazzaroni e Fabio Canino, insieme a Selvaggia Lucarelli e alla stessa Carolyn. Quest’ultima è diventata sempre più un personaggio molto amato a tuttotondo dal grande pubblico italiano, al di là del suo ragguardevole impegno professionale a Ballando.

Il tumore si rifatto vivo

La donna ha parlato sovente nel corso di alcune interviste e cuore aperto per la Carta Stampata, nonché sui Social, del suo grandissimo amore per la natura, l’ambiente e gli animali, nonché per i suoi amatissimi cani. Inoltre ha raccontato del vero e proprio calvario che ha affrontato più volte in passato per via del tumore che l’aveva tristemente colpita.

A starle accanto più che mai la meravigliosa Milly Carlucci. Con lei vige un rapporto di profonda amicizia e stima reciproca da moltissimo tempo. Purtroppo ora il male è tornato a farsi strada in Carolyn . Lei oggi è stata costretta a tagliare nuovamente i suoi capelli, praticamente a zero.

Il video che spacca il cuore

Per darne l’annuncio ha deciso di mostrare tramite un video in cui la sua parrucchiera di fiducia procedeva al taglio, con tanto di rasoio alla mano. Chiaramente i suoi numerosi estimatori sono rimasti sconvolti nell’appurare che la loro beniamina non stia ancora bene e che sia stata nuovamente costretta a fare questa scelta.

Non sono mancati i cuoricini rossi palpitanti, nonché commenti ricchi di stima e di affetto, volti a far sentire la propria vicinanza all’artista, che di certo non sta passando un momento facile. In ogni caso lei non ha mai perso la sua proverbiale forza d’animo. Si dice difatti pronta ancora una volta a lottare come una leonessa, per mettere KO il tumore.