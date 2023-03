Francesca Michielin, cos’è accaduto con Fedez: continuano i problemi per il rapper

Povera Francesca Michielin, esclusa da Sanremo per colpa di Fedez. I problemi per il rapper non si placano, entrambi stanno facendo un grosso sforzo per mantenere in equilibrio la loro salute mentale.

La cantante Francesca Michielin esclusa dal Festival di Sanremo per colpa di Fedez. Un gesto innocente si è trasformato in un grosso guaio, i problemi del noto rapper continuano. Ultimamente Federico Lucia non ha pace, il suo nome è stato associato a parecchi scandali che gli hanno reso la vita veramente difficile. Nel giro di pochi mesi il cantante ha quasi perso sua moglie e la sua famiglia, ha avuto squilibri mentali per colpa di una cura sbagliata, si sta riprendendo dall’intervento che ha subito al pancreas, è stato baciato senza il suo consenso (forse?) da un altro e ha dovuto testimoniare in tribunale per un episodio successo anni fa.

Meno male che Fedez ha i suoi figli che gli tirano su il morale, infatti durante la festa condivisa per i compleanni di Leone e Vittoria, il rapper è parso più sereno. Finalmente riunitosi a Chiara Ferragni, la famigliola felice ha potuto godersi un momento tutto loro, poi condiviso con i loro followers. Il sorriso innocente di quei due bimbi meravigliosi ha spazzato via in pochi secondi tutto il caos mediatico successo fino ad oggi.

Le parole di Francesca Michielin

Francesca Michielin è la nota cantante che ha raggiunto la fama dal 2011 dopo aver partecipato e aver vinto la quinta edizione del talent X Factor. La ricordiamo per brani celebri quali Occhi grandi, L’amore esiste, Chiamami per nome, Cigno nero e così via.

Ultimamente si è resa protagonista di un monologo che ha attirato l’attenzione di molti per le sue parole pungenti rilasciate alle Iene, sull’indipendenza delle donne. Eccone un piccolo estratto: “…noi donne siamo molto più di questo, proprio perché possiamo, se lo vogliamo, essere tutto questo insieme, senza limiti, senza dualismi. Possiamo essere sfrontate, gentili, stronze, accoglienti. Possiamo essere incoerenti, audaci, volgari, efficienti. Possiamo essere madri, come non esserlo, mettere abiti corti o scollati, non truccarci e poi decidere di agghindarci. Come del resto, sono e fanno gli uomini…”.

Che guaio Francesca Michielin, tutta colpa di Fedez?

Tornando al discorso iniziale, Francesca Michielin è stata ospite del programma di Cattelan, Stasera c’è Cattelan e ha parlato di quando ha rischiato di essere quasi esclusa da Sanremo per i due eventi scandalo che hanno reso protagonista Fedez e sua moglie Chiara Ferragni. Il primo è avvenuto quando per errore Fedez ha fatto sentire il loro duetto in anteprima e la seconda questione è avvenuta quando la Ferragni per sostenere il marito avrebbe chiesto ai suoi followers di votarlo durante il Festival.

Fortunatamente tutto si è poi risolto bene quella volta e la Michielin insieme a Fedez hanno potuto duettare, arrivando secondi a quella edizione di Sanremo del 2021. Nell’intervista comica che vi abbiamo postato, Cattelan chiede alla Michielin qual è stato “il momento più alto e il momento più basso” della sua carriera.