Teo Mammucari, vestito di ‘nuovo’ da iena: eppure era uscito urlando dallo studio Mediaset

Il carismatico Teo Mammuccari e il suo ritorno a Le Iene. La foto parla chiaro. I fan sono al settimo cielo.

Per molto tempo il bravo e pungente Teo lo abbiamo visto affiancare alla conduzione Belen Rodriguez de Le Iene, che è ancora oggi uno dei programmi più seguiti e amati dagli italiani. Si è poi iniziato a vociferare di alcune clamorose litigate dietro le quinte e del nascere di gravi incomprensioni tra di lui e la bellissima showgirl argentina, considerata una vera e propria diva nel nostro Paese.

Al di là del chiacchiericcio, veramente potente, ciò che ha spaccato in mille pezzi il cuore dei suoi estimatori, è che lui poi ha ufficializzato il suo addio al noto programma di Italia Uno. Al suo posto è stato promosso il comico Max Angioni, che già faceva parte del cast de Le Iene. Una scelta che è piaciuta molto ai telespettatori, sebbene dispiaciuti per l’uscita di scena di Mammucari.

Poco tempo fa, tramite la pubblicazione di alcuni video, caricato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram da Ilary Blasi, lo avevamo notato in riunione insieme a un gruppo di persone. Si era dunque intuito che stesse già lavorando a un nuovo e interessante progetto. Ovviamente ciò ha rasserenato, almeno in parte, i suoi fan, compresi quelli della prima ora.

Ha trionfato da Milly

Teo poi ne ha conquistati ancora di più, quando, nel 2020, ha vinto Il Cantante Mascherato, programma di punta di Rai Uno condotto dalla meravigliosa Milly Carlucci. In quel frangente ha messo in chiara luce le sue straordinarie doti di showman e di cantante, sotto la dolce maschera del coniglio. Non per nulla ha pure vinto a furor di popolo.

A riconoscerlo quasi fin da subito è stata la giudice Ilenia Pastorelli, ex gieffina e oggi affermata attrice. Teo inoltre riveste il ruolo di giudice accanto alla mitica Maria De Filippi, alla splendida Sabrina Ferilli e ai carismatici Rudy Zerbi e Gerry Scotti, per il programma del sabato sera autunnale di Canale 5 Tu Si Que Vales.

Lo scatto amarcord che fa sognare i fan

Tuttavia ora lo scatto, decisamente dal sapore squisitamente amarcord, che ha fatto rimbalzare sulla sedia i suoi estimatori, riguarda Le Iene. In esso Teo, che ha pure specificato che si tratta di qualcosa ancorato al passato, non si trovava a rivestire il ruolo di conduttore, bensì di iena vera e propria, dunque di accattivante inviato.

In quel particolare momento era intento a intervistare nientemeno che il mitico Carlo Verdone. Chiaramente la condivisione di questo speciale ricordo ha scatenato i suoi fan, che hanno iniziato a chiedergli di ritornare a Le Iene per quanto concerne la sua conduzione, sostenendo che il programma non sia più lo stesso senza di lui. Teo ascolterà la loro richiesta? Ha forse previsto di tornare sui suoi passi?