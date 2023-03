Stefano De Martino senza freni sulla nuova gravidanza: “Avendo già un bambino così grande…”

Stefano De Martino, l’amatissimo showman campano a ruota libera sul terzo figlio di Belen. Le sue confessioni.

Si sono conosciuti moltissimi anni fa ormai nella scuola del padre di tutti i talent condotto e ideato dalla mitica Maria De Filippi. Stiamo chiaramente parlando di Amici, che, a partire dal 18 marzo 2023, ha dato ufficialmente il via in prime time su Canale 5 alla tanto attesa fase finale.

Allora lui operava in veste di ballerino professionista alla corte di Queen Mary, mentre lei era stata chiamata in veste di special guest per danzare proprio con lui. Mentre lei era single e aveva da poco concluso una storia d’amore con l’ex re dei paparazzi, lui risultava ancora fidanzato con Emma Marrone.

Stefano e la cantante salentina si erano proprio conosciuti durante il programma e avevano proseguito la loro relazione una volta conclusa l’esperienza, che ha permesso ad entrambi di farsi conoscere ad ampio raggio non solo dal grande pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori. La fine della loro liason ha spaccato il cuore dei loro fan che non si aspettavano tutto questo.

Da un anno nuovamente felici insieme

In quel frangente la donna svolgeva il ruolo di coach e ha praticamente assistito in diretta al tradimento. Alla fine Stefano e Belen hanno fatto capire di fare sul serio e così anche l’opinione pubblica ha incominciato a fare un gran tifo per loro. Si sono sposati con una cerimonia da mille e una notte e hanno messo al mondo un bellissimo bambino, di nome Santiago.

Purtroppo l’idillio è durato ben poco e i due si sono così tristemente allontanati. Ci hanno riprovato a distanza di tempo, ma senza successo. Poi nel corso della tarda primavera 2022 sono iniziate e circolare le prime foto che li ritraevano di nuovo felici insieme. La conferma della ritrovata felicità della coppia è giunta in estate per l’immensa gioia dei loro numerosi estimatori.

Lui e l’arrivo di un altro figlio

Oggi l’amore va a gonfie vele e si sospetta che la showgirl argentina sia nuovamente in dolce attesa. Si tratterebbe in tal caso del terzo figlio per lei ma per il secondo del suo Stefano, dal momento che lei ha avuto una seconda figlia, ancora piccina, dall’ex Antonino Spinalbese, stiamo parlando di Luna Marì. Una sua mancata presenza alle Iene negli scorsi giorni a causa di alcuni problemi di salute lo avrebbe fatto pensare.

Tanto più che sui Social lei, quando un utente le ha chiesto se fosse in dolce attesa, non ha negato ma ha semplicemente messo un cuore al suo messaggio. Stefano dal canto suo non ha mai escluso l’idea di diventare nuovamente papà anche se temeva, avendo già un figlio grandicello con il quale ha un meraviglioso rapporto, di poterlo in qualche maniera rovinare con l’arrivo di un bebè.