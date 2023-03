Aurora Ramazzotti chiusa in bagno disperata: “Mi manca da morire” | I commenti però sono implacabili

A pochi giorni dal lieto evento Aurora Ramazzotti mette in serio allarme i suoi numerosi estimatori. Lei chiusa in bagno. Il suo messaggio che non lascia indifferenti.

Ormai ci siamo. Tra pochissimi giorni, per la prima volta la figlia primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventerà mamma. Papà del nascituro il suo storico fidanzato Goffredo Cerza. I nonni sono al settimo cielo e non vedono l’ora di tenere tra le braccia il bambino. Sarà un bel maschietto. Aury non ha ancora rivelato quale sarà il suo nome.

La ragazza ha tenuto pressoché costantemente aggiornati sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, del suo percorso, raccontando dei cambiamenti che ha subito nel corso della gravidanza il suo fisico. Nel farlo non ha mai perduto la sua proverbiale ironia, che da sempre la contraddistingue.

A Capodanno ha sorpreso tutti quanti con un lungo e dolcissimo messaggio strappalacrime, espressamente dedicato al bambino che porta in grembo e che ha dimostrato la sua ingente maturità. Aurora è diventata sempre più bella e super femminile. Non per nulla si è mostrata ad eventi ufficiali e super serate con i capelli freschi di piega mossi, e in certi casi boccolati, make-up studiato nei minimi dettagli e outfit molto seducenti.

Papà Eros non vede l’ora di diventare nonno

Nel corso della prima e attesissima puntata della nuova stagione di Michelle Impossibile, il one woman show condotto dalla sua splendida mamma, ha incantato tutti quanti con un emozionante duetto in compagnia dell’adorato papà Eros. Dal canto suo l’artista romano ha svelato, durante una sua recente intervista a Domenica In, che nonno pensa di poter essere per il suo primo nipotino.

Certamente cercherà di non viziarlo. Altro suo proposito è quello di avvicinarlo al vasto mondo ella musica, portandolo, quando possibile, nel suo studio di registrazione. La sua idea è quella di fargli conoscere tanti strumenti musicali al fine di fargli intendere, quando sarà grandicello, quale sia il suo prediletto.

Lei parla chiusa in bagno ed è il Caos

Tuttavia ora Aurora ha terrorizzato i suoi estimatori mostrandosi in bagno in un video Social. In realtà non è successo assolutamente nulla di grave. Semplicemente Aury si è messa a parlare a ruota libera con i suoi estimatori del fatto che gli manchi tantissimo fare del sano sport quotidianamente.

Lei ha poi invitato tutte le donne in dolce attesa a praticarlo, come ha fatto lei stessa, quando le loro condizione fisiche, ovviamente dopo accurate visite, possono consentirglielo. Ciò è infatti un autentico toccasana non solo per il fisico, ma anche per la mente. In ogni caso la giovane avrà tutto il tempo di riprendere a fare tanta attività sportiva a breve, dopo aver messo al mondo la sua attesissima creatura.