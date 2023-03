Letizia Porcu, dopo Federico Fashion Style si consola con lui: beccata con il bellissimo

Letizia Porcu ha velocemente voltato pagina, dopo Federico Fashion Style è stata beccata con un altro bellissimo. La Porcu si consola con lui e intanto con il suo ex la “guerra” continua.

L’ex compagna di Federico Lauri alias Federico Fashion Style, Letizia Porcu, dopo la rottura con il padre di sua figlia, si consola con lui. La Porcu ha già voltato pagina dopo la fine della sua storia d’amore con Federico? Questo nuovo uomo bellissimo che è al suo fianco, sarà il suo nuovo amore della sua vita? Scopriamolo insieme.

Il divorzio record

Federico Fashion Style è ormai conosciuto ovunque come il parrucchiere dei vip, nonché un noto personaggio televisivo. Ha costruito il suo impero grazie alla sua bravura con “le forbici”. Federico non solo ha aperto diversi saloni di bellezza, in più è spesso presente nel mondo televisivo. Con Letizia Porcu hanno lavorato insieme nel programma trasmesso dall’emittente Real Time, Il Salone delle meraviglie.

La coppia si è formata nel 2006 e nel 2017, dopo un lungo percorso di inseminazione artificiale, è arrivata la loro figlia, Sophie Maelle. Nel 2022, la coppia formata da Federico Lauri e Letizia Porcu ha messo ufficialmente la parola fine alla loro storia d’amore, dopo che l’hair stylist ha fatto coming out. Da voci di corridoio pare che la Porcu era a conoscenza da diverso tempo delle scelte sentimentali del suo compagno, ma pare siano rimasti insieme per amore della figlia.

Ad oggi, i due ex compagni non si sono lasciati nel migliore dei modi, lei non gli permetterebbe di vedere la figlia ogni volta che le visite spetterebbero a lui e in più gli ha chiesto una cifra esorbitante di mantenimento, come ha dichiarato Federico. In una recente dichiarazione, il noto parrucchiere, con un’ironia molto pungente avrebbe detto alla moglie di Peppe Iodice: “Però non gli chiedere 10 mila euro al mese pure tu, eh! [riferendosi alla sua ex] Si crede Hilary Blasi…”.

La nuova fiamma di Letizia Porcu

Letizia Porcu, avrebbe già voltato pagina dopo la separazione con Federico Fashion Style, attualmente si starebbe consolando con un altro bellissimo. Stiamo parlando del noto produttore musicale Vincent Arena, il quale attualmente collabora con la Marvel Studios e la Disney.

Attualmente la “guerra” tra Letizia Porcu e Federico Lauri continua, la battaglia per la cifra di mantenimento della figlia continua. La rabbia di Lauri verso la sua ex è evidente, dopo aver pubblicato sui social questo sfogo: “Cara mamma di mia figlia, non ci lega nulla, non siamo sposati. Se fino a ieri ti volevo bene, oggi neanche più quello perché mi stai facendo del male e quando sarà più grande tua figlia capirà”.