Ilary Blasi, brutta indiscrezione sul cantante campano: “Puzza troppo” | Scandalo a Mediaset

Ilary Blasi, a pochi giorni dal fischio d’inizio della nuova edizione de L’Isola Dei Famosi, potente indiscrezione sul reality. L’esclusione di un concorrente, un cantante campano.

Come è diventata oramai una piacevole consolidata consuetudine, Alfonso Signorini cederà ben presto il passo all’amica e collega Ilary Blasi. Difatti la settima turbolenta e chiacchieratissima edizione del Grande Fratello Vip sta per concludersi. A prendere il suo posto nel fitto palinsesto primaverile di Canale 5 sarà la nuova edizione dell’Isola Dei Famosi, particolarmente attesa dai telespettatori italiani.

Lo è non solo perché è un programma molto seguito, ma anche perché rappresenta il ritorno in televisione della meravigliosa showgirl romana dopo la fine del suo matrimonio con l’ex Capitano della Roma. Proprio in questi giorni sono avventure le prime udienze in tribunale nella Capitale, riguardo alla loro separazione e successivo divorzio.

Sul piatto soprattutto la spinosa questione dell’affidamento dei loro tre figli. Stiamo parlando di Christian e Chanel, che sono ora grandicelli e della piccola di casa Isabel, che ha da poco compiuto sette anni. In ogni caso la Blasi da qualche mese a questa parte è apparsa anche sui Social più serena e felice, grazie alla presenza all’interno della sua vita di un nuovo amore.

Il suo momento top in amore

Con l’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller non si nasconde più. I due fanno sul serio e ci sono già state le presentazioni ufficiali in famiglia e con gli amici più cari. Di recente poi abbiamo ammirato Ilary in stupenda forma alla festa di compleanno da lei stessa organizzata per la figlia minore, i cui scatti e video, caricati sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, sono diventati in men che non si dica virali.

Ora i suoi fan sono pronti per divertirsi ed emozionarsi assieme a lei con la nuova edizione dell’Isola, che vedrà la sua conduzione e in qualità di inviato il veterano Alvin. In studio, in veste di opinionisti Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi, che ha preso il posto di Nicola Savino. Tuttavia i più attesi sono i naufraghi, veri e propri indiscussi protagonisti del reality.

Il grande escluso

Fra costoro non figurerà un cantante napoletano, che fino a poco tempo fa compariva nel gruppo dei partecipanti. Il motivo? A quanto pare alcuni naufraghi si sarebbero ribellati al solo pensiero di poter avere a che fare con lui. Cè anche chi sarebbe stato pronto a rinunciare all’esperienza in Honduras qualora l’uomo avesse partecipato. Lo ha rivelato il settimanale Nuovo TV.

Alla fine, a quanto pare, gli autori hanno dovuto cedere alle richieste fatte dalla maggior parte dei concorrenti, che avrebbero spinto soprattutto sul fatto che l’artista in questione non emanerebbe di suo un buon odore. Chiaramente ora è esploso un vero e proprio caso sul Web ed è caccia all’uomo. Chi sarà mai l’escluso? Un ultimo indizio, veste casual. Il gossip impazza.