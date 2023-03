C’è Posta per te, il retroscena da lacrime: “Maria l’ha fatto proprio mentre moriva Maurizio”

Maria De Filippi ha fatto una cosa a C’è Posta per te, proprio mentre moriva Maurizio Costanzo. Il retroscena che è uscito fuori è da lacrime e fa capire il cuore grande di Queen Mary.

Nonostante i momenti terribili che ha passato e continua a passare Maria De Filippi, è stato svelato un retroscena che la conduttrice ha fatto proprio mentre moriva suo marito, Maurizio Costanzo. Sicuramente questa storia vi “farà aprire i rubinetti”, è impossibile non commuoversi a tutto questo.

Maria De Filippi, ha deciso di “buttarsi” a capofitto nel lavoro, portando avanti le sue trasmissioni come sempre, come una guerriera. Ma qualcosa nel suo viso fa capire chiaramente a chi la segue da sempre, che lei non è più quella di prima. È una donna che soffre, una moglie a cui manca il marito, l’uomo con cui ha diviso buona parte della sua vita. In molti l’hanno definita quasi “gelida” per la sua abitudine di non trasmettere le sue emozioni, ma in pochi hanno capito che questo atteggiamento non è altro che un modo per proteggersi. In realtà la De Filippi soffre molto più degli altri, proprio per questa tendenza a reprimere.

Maria De Filippi e quella “mano morta”

Nonostante il lutto che Maria De Filippi sta vivendo, dopo la morte del “suo” caro Maurizio Costanzo, non ha perso comunque l’ironia che la contraddistingue. La conduttrice durante un ballo al centro del palco dello studio di Uomini e Donne, che coinvolgeva Silvio e Gemma, ha notato subito qualcosa che non andava. In pratica al cavaliere è “scivolata” la mano sul lato B della Galgani.

Ecco com’è intervenuta la De Filippi: “Eeeeeh. Le hai messo una mano sul lato B eh…L’ho visto chiaramente. Non so però se la telecamera è riuscita a far vedere questo momento”. Il cavaliere si è difeso sostenendo che il suo approccio è questo…molto basic.

Il gesto di Maria De Filippi

Come anticipato Maria De Filippi, mentre suo marito era ricoverato in ospedale e le sue condizioni si sono aggravate, ha permesso la realizzazione di un gesto bellissimo. Tutti si sono commossi per il grande cuore della conduttrice. In pratica il conduttore di Mi Manda Rai Tre, Federico Ruffo, ha chiesto alla De Filippi il permesso di usare il set di C’è Posta per te per realizzare la sua proposta di matrimonio a Veronica, storico membro della redazione.

Nonostante il dolore che Maria stava vivendo in quei terribili momenti che precedevano la morte di Maurizio Costanzo ha accettato di buon grado, ecco cosa ha dichiarato un membro dello staff di Maria che è voluto rimanere anonimo:

“…Proprio nelle ore in cui Costanzo veniva a mancare, nonostante la situazione tremenda, Maria ha voluto aiutarlo a portare avanti la sua proposta di matrimonio e ha autorizzato la produzione a mettere in piedi una gigantesca sorpresa nello studio di C’è Posta per Te…Si è trattato di una delle cose più romantiche che abbiamo mai visto in quello studio (io lavoro per uno degli appalti), c’era gente commossa ovunque, il montaggio del video fatto da Ruffo è qualcosa che andrebbe proiettato al cinema…”.