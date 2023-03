Dramma per la ballerina più amata di Mediaset: “Mi sono spaccata il ginocchio

Mediaset, la bellissima e amatissima ballerina fa una forte dichiarazione sulla sua salute. Si è rotta il ginocchio. I suoi estimatori sono seriamente preoccupati per lei.

Grande e acuta preoccupazione nei cuori e nelle menti dei telespettatori della Rete Del Biscione. Una giovane star, nonché affascinante donna, avrebbe problemi di salute, che non sono di certo da prendere a cuor leggero. Difatti, se per chiunque non è una passeggiata rompersi un ginocchio, ciò può diventare un autentico dramma per chi del mestiere svolge, e pure ad altissimi livelli, quello di ballerina.

Lei è molto presente sul Piccolo Schermo, in particolare su Canale 5, ma è molto attiva anche in Teatro. Di recente l’abbiamo anche vista approdare all’Azienda di Viale Mazzini per qualche cameo all’interno di una delle fiction di mamma Rai più amate e apprezzate dal grande pubblico di ogni età, giovanissimi inclusi.

Stiamo parlando di Che Dio Ci Aiuti, la cui settima edizione si è da poco conclusa con l’ordinazione a suora della splendida Azzurra, accompagnata dalla sua cara Suor Angela, interpretata da una straordinaria Elena Sofia Ricci. La ballerina in questione non ha mai nascosto di amare in linea generale il vasto mondo dello spettacolo e di voler affrontare pertanto varie sfide lavorative nel corso della sua vita.

Ha debuttato come attrice in TV

Ha quindi deciso di tentare anche la strada della recitazione. L’abbiamo ammirata in particolar modo nella prima puntata e poi per alcuni flashback in altre e nell’ultima. Nonostante ciò il suo ruolo è stato molto importante al fine dell’intreccio e della trama principale di tutta la settima stagione di Che Dio Ci Aiuti.

La donna è a dir poco bellissima e sensuale e possiede decisamente una fisicità d 10 e lode. Nonostante ciò è sovente criticata dai classici leoni da tastiera soprattutto sul suo seguitissimo e ben aggiornato Profilo Ufficiale Instagram. Qui lei ama condividere fotografie sia che la ritraggono al lavoro che altre, appartenenti alla sua vita privata e a telecamere spente. Di chi stiamo parlando?

Elena D’Amario e il suo dramma

Della splendida Elena D’Amario, che nel corso di un’ intervista a cuore aperto per il settimanale femminile Grazia ha ripercorso la sua carriera nata ad Amici dove ha partecipato moltissimi anni fa come concorrente. Qui aveva anche intrecciato una storia d’amore con il cantautore toscano Enrico Nigiotti, con il quale è finita ben presto.

Ora la ballerina fa parte del più stretto team lavorativo dell’indiscussa regina delle Reti Mediaset, ma a un certo punto ha dovuto rinunciare a ballare dal momento che si è spaccata il ginocchio. Ha cercato di sopportare il dolore e ha proseguito a ballare a ritmi più che serrati, senza dire nulla a nessuno. Ciò chiaramente ha contribuito a peggiorare la situazione. Alla fine si è operata e oggi sta meglio, per l’immensa gioia dei suoi numerosi fan.