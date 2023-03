Rai, ‘rissa’ tra due conduttori: durante la pubblicità è accaduto il finimondo

Durante la pubblicità in un noto studio televisivo della Rai c’è stata una discussione tra due volti amati del piccolo schermo. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Il programma televisivo in questione è Bella Ma, ideato da Pierluigi Diaco che va in onda dal 12 settembre 2022 su Rai 2. Nello studio il conduttore affronta argomenti di vario genere. Per farlo nel migliore dei modi ha la possibilità di invitare degli ospiti di un certo spessore e così il pubblico resta incollato davanti allo schermo.

Nato a Roma il 23 giugno 1977, Diaco è un giornalista oltre che conduttore. Vanta di un curriculum degno di tutto rispetto, in quanto ha intrapreso l’attività giornalistica prima ancora di diventare maggiorenne. Ha condotto Unomattina Estate con Giorgia Luzi, ha avuto un suo spazio a Domenica In quando c’era Lorella Cuccarini, ha partecipato nel 2015 a L’isola dei famosi e a Caduta Libera.

Dopo anni di collaborazione con RTL 102.5 è passato a Rai Radio 2, dove ha condotto Ti sento. Dall’anno scorso fa compagnia ogni giorno gli italiani con il nuovo programma Bella Ma. Qualche giorno fa ha avuto come ospite Fiordaliso, con la quale si è creato un simpatico siparietto.

Nella puntata del 23 marzo 2023, invece, Diaco ha intervistato Massimiliano Ossini. Scrittore, conduttore ed ex modello, di certo il pubblico femminile è letteralmente impazzito. Linea Verde, Uno Mattina Verde, Mezzogiorno in famiglia, Unomattina Eestate hanno riscosso un grande successo grazie a lui. Pare che tra i due colleghi ci sia stata una sorta di lite durante il momento della pubblicità. Ma come sarà successo? Andiamo a scoprirlo.

“Diciamo la verità…abbiamo litigato”

“Diciamo la verità, io e Massimiliano durante la pubblicità abbiamo simpaticamente litigato dietro le quinte perché non ha mai cantato in televisione e non vuole farlo”. La rivelazione di Diaco a fine puntata non lascia alcun dubbio: nulla di preoccupante è accaduto se non un divertente botta e risposta.

In seguito Ossini ha svelato un piccolo dettaglio della vita privata fino a menzionare una collega: “Io canto a casa a squarciagola quando non ci sono i miei figli che cantano molto meglio di me. Ho detto di no a Milly Carlucci per il suo programma”.

“Si deve usare un linguaggio pulito”

Alla fine Ossini ha cantato Perdere l’amore, ma non è stato un eccellenza. Di conseguenza Diaco ha detto che in fin dei conti non è per niente intonato. Poi ha parlato a cuore aperto della sua famiglia, composta da dalla moglie Laura Gabrielli e i tre figli Carlotta, Melissa e Giovanni.

Infine ha affrontato un discorso sul modo di trattenere i telespettatori: “La penso un po’ come te, nel senso che quando si è davanti a una telecamere si deve usare un linguaggio pulito e consono. Questo me lo hanno insegnato i sei anni a Disney Channel”.