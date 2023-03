Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: morte improvvisa | I fan non possono crederci

I fan de Il Paradiso delle Signore resteranno a bocca aperta per un colpo di scena davvero inaspettato. Ecco chi è il personaggio della soap opera che stupirà con la sua avvincente storia.

Dl 2015 le vicende che ruotano attorno al negozio chiamato Il Paradiso delle Signore appassionano i telespettatori della Rai. La soap opera, di stampo puramente italiano, è ispirato vagamente all’opera di Emile Zola, ma ambientato nel capoluogo lombardo tra gli anni cinquanta e sessanta.

Uno degli attori più amati è Alessandro Tersigni nel ruolo dell’imprenditore Vittorio Conti. Fin dalla prima stagione è presente, dunque i fan si sono affezionati al suo personaggio. Spesso è stato lui attraverso i social a spoilerare per soddisfare la curiosità della massa.

Fino a metà maggio andranno in onda le puntate, dunque gli italiani si stanno ponendo delle domande su cosa accadrà fino ad allora. Per esempio, chi sarà la stilista che Vittorio assumerà in negozio? La scelta non può essere Maria, di conseguenza Gabriella potrebbe aiutarlo a risolvere il problema tornando dalla Francia. Matilde e Flora, invece, sono state cacciate.

Flora è pentita di quanto accaduto, perciò vorrebbe tornare a svolgere il lavoro al Paradiso. La linea proposta da Maria non ha convinto i clienti. Poi c’è Gemma, contesa tra Roberto e Marco. In realtà in questi giorni gli occhi saranno puntati su di lei per una scelta che dovrà fare.

La paternità nascosta

La madre di Gemma, Veronica, è preoccupata per le sue sorti. Infatti il suo desiderio è occuparsi del figlio che Gemma porta in grembo con Ezio, con il quale è tornato il sereno. L’uomo non ha esitato a lasciare Gloria per salvaguardare la famiglia.

Nel frattempo Gemma dovrà prendere una decisione importante, ovvero accettare o no la proposta di fidanzamento di Roberto. In effetti si è arresa all’idea di non poter stare con Marco, la persona che ama da sempre, e di non crescere insieme il figlio che attende da lui. Quest’ultimo sta con Stefania, però non è realmente felice. Una volta informato sulla paternità del figlio di Gemma, cambierà qualcosa? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Una morte improvvisa potrebbe giungere

Lo stress a cui è sottoposta Gemma non è salutare per il figlio, quindi è alto il rischio che possa avere un aborto spontaneo. Per ora non si sa ancora nulla, ragion per cui non ci resta che attendere.

Anche se a breve questa stagione terminerà, è sicuro che ci sarà l’ottava. Una cosa è certa: Monica Vullo continuerà a entusiasmare i telespettatori che seguono da anni la sua soap opera.