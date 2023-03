Uomini e Donne, Alessio Corvino beccato con una donna bellissima: la segnalazione di Gianni era vera

Il corteggiatore di Uomini e Donne Alessio Corvino è stato beccato in compagnia di una bellissima ragazza. Lavinia Mauro andrà su tutte le furie? Ecco come stanno realmente le cose.

Lavinia è seduta sul trono da settembre e con lei hanno iniziato lo stesso percorso Federico Nicotera, Federica Aversano e Federico Dainese. Il primo è andato via mano nella mano con la corteggiatrice Carola Carpanelli mentre il secondo ha abbandonato lo studio perché consapevole di non aver costruito nulla di coinvolgente con le pretendenti. Federica, invece, non è riuscita a lasciarsi andare con nessuno essendo presa da problemi personali.

Lavinia, da mesi sta portando avanti la conoscenza di Alessio Campioli (contattato dalla redazione per volontà di lei e già noto al pubblico per essere stato la scelta di Angela Nasti quattro anni fa) e Alessio Corvino. All’inizio né l’uno né l’altro hanno mostrato un vero interesse per lei, quindi spesso è caduta nello sconforto.

Per questo motivo è intervenuta la madre per avere un confronto con i due e da allora le cose sono cambiate. Lavinia ha dichiarato che dopo l’incontro sia l’uno che l’altro sono diversi, di conseguenza il corteggiamento c’è stato a metà del suo percorso. Tuttavia con A. Corvino dietro l’angolo ci sono dei colpi di scena a causa dell’ex fidanzata.

Di recente è arrivata una segnalazione in cui si dice che i due ex hanno trascorso la serata nello stesso locale campano. Come se non bastasse avrebbero avuto varie occasioni per chiacchierare. Stufo delle continue accuse, il ragazzo non si è presentato in una registrazione. Degli utenti social hanno notato anche la presenza di un’altra ragazza accanto a lui. Non è l’ex, ma una persona che occupa un posto speciale nel suo cuore.

Un amore indissolubile

La persona in questione non è altro che Fatima Corvino, ovvero la sorella di Alessio. Ha un profilo Instagram pubblico, dunque andando a curiosare si può scoprire molto della sua vita. Infatti è evidente che sia una splendida mamma di due bambine che stravedono per lo zio.

Fratello e sorella sono legatissimi come testimoniano degli scatti nei profili social di entrambi. Dopo la morte del padre, avvenuta quando lui aveva 18 anni, hanno fortificato ancor di più il loro rapporto. In questo caso Lavinia non ha nulla da temere.

Alessio tornerà a UeD?

Alessio non si è presentato nello studio dopo l’ennesimo litigio avvenuto a causa dell’ex. Secondo il suo parere non può farci nulla se la incontra nei locali mentre Lavinia gli chiede semplicemente di evitare certe situazioni.

Gianni Sperti non ha esitato a criticarlo e a seguire ha fatto lo stesso Tina Cipollari. Stanco di essere sempre messo in discussione, ha deciso di gettare la spugna. Lavinia andrà da lui a Caserta o ci metterà una pietra sopra? Per scoprirlo non ci resta che attendere.