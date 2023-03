Luca Onestini, chi è il suo vero amore: altro che Ivana! La dichiarazione è inaspettata

Ecco chi è il vero amore di Luca Onestini, la dichiarazione inaspettata lascia tutti senza parole. Piccolo spoiler: non stiamo parlando di Ivana Mrazova. Chi avrà “rubato” il cuore di Onestini?

Altro che Ivana Mrazova, ecco chi è il vero amore di Luca Onestini. La dichiarazione è inaspettata, anche se in molti l’avevate già sospettato. I due vengono spesso visti insieme e non è raro che si scambiano dolci dichiarazioni. Per Onestini ormai al primo posto c’è solo questa persona.

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono stati insieme per 4 anni, da quando si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello. Il loro amore procedeva a “gonfie vele”, finché del tutto inaspettatamente i due si lasciarono. Ecco cosa aveva dichiarato un Onestini depresso: “Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei. Si, sono triste. Certo non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo tanto tempo, stavamo insieme da 4 anni ed è stata una relazione incredibile. Vivevamo insieme, però ho vissuto il lockdown totalmente da solo a casa perché lei è partita. Perché mi ha lasciato? Bisogna chiederlo a lei. Io non le ho fatto nulla…”.

Il trio del Grande Fratello Vip

Sta facendo il giro del web un discorso catturato alle telecamere del Grande Fratello Vip, in cui Oriana Marzoli si sfoga con Luca Onestini in merito a Nikita Pelizon. Ecco cosa ha dichiarato la donna:

“Non riesco a fare finta di niente. Adesso mi deve venire a dire che io non la sopporto perché era vicina a Daniele e adesso è vicina a te… Hai capito che cosa vuole far capire? Micol era invidiosa di Antonella per l’estetica e io adesso sarei invidiosa di lei? Che follia”.

Questo discorso però ha generato un calvario sui social, sono in molti ad andare contro alla Marzoli. Un follower ha infatti risposto a questo episodio: “Oriana è semplicemente gelosa dell’avvicinamento di Luca a Nikita. Molto immatura, sta perdendo punti”. In molti hanno condiviso questo punto di vista, c’è da capire quindi come finirà questa storia.

Il vero amore di Luca Onestini

Luca Onestini non è la prima volta che partecipa al reality del Grande Fratello Vip; la prima volta fu nel 2017 quando incontrò la persona che definisce da quel momento, il suo vero amore. Ovviamente quello che Onestini intende è un rapporto fraterno con Raffaello Tonon. Per quest’ultimo addirittura l’ex tronista sarebbe come un figlio, sono diventati talmente amici che l’affetto reciproco è tangibile da quello che postano l’uno dell’altro.

Ecco cosa ha dichiarato Tonon in base alla sua amicizia con Onestini: “Di solito le amicizie nascono quando si è fanciulli, quelle che nascono e coltivi da ragazzino e che poi ti porti. Io, a 38 anni, mi sono trovato Luca che, non solo è un amico, ma è di più: un figlio che io mi sono trovato già cresciuto. Per me è un figlio…”.

In merito al riavvicinamento tra Luca e Ivana, Raffaello ha risposto: “Mi andrebbe molto di rivederci noi tre intorno a un tavolo, come abbiamo sempre fatto io e Luca. Noi siamo una famiglia perché dei problemi, con tutto il rispetto della stampa – e Dio benedica la stampa e le notizie che escono – noi parliamo intorno a un tavolo, nel nostro privato”.