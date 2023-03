Oriana Marzoli, cacciata dal reality: la finale per lei è sfumata così

Su Instagram sta circolando un video in cui si vede Oriana Marzoli cacciata dallo studio del reality a un passo dalla vittoria. Ecco cosa è successo.

Oriana Marzoli è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 in un secondo momento, ma è riuscita a creare delle dinamiche tali da aggiudicarsi la finale. Infatti è stata la prima ad aggiudicarsela, battendo addirittura Antonella Fiordelisi. Fin dall’inizio si è avvicinata ad Antonino Spinalbese al punto tale da finire sotto le coperte.

Tuttavia la loro conoscenza non ha avuto un proseguo perché lui ha fatto un passo indietro per via di alcune affermazioni di lei sulla figlia Luna Marì. Nonostante i tentativi di lei, alla fin fine si sono allontanati senza rivolgersi la parola. Molti l’hanno criticata quando ha calpestato una foto di lui.

Poi ha appassionato i telespettatori con Daniele Dal Moro, il quale ha dovuto assistere ai battibecchi di Oriana e l’ex Martina Nasoni. Nonostante i momenti di te4nsione, i due sono riusciti a superare le avversità. Purtroppo e strade si sono separate in seguito alla squalifica di lui avvenuta qualche settimana fa.

Nel bene e nel male Oriana è riuscita a far parlare di sé. E’ sicuramente stato un concorrente fondamentale di quest’edizione. Nonostante tutto sul web sta circolando un video in cui è stata cacciata dallo studio del reality in mal modo dal conduttore. Cosa ha combinato? Alfonso Signorini perché ha perso le staffe? In realtà non è come sembra.

Oriana cacciata dal conduttore

Oriana è amata quanto odiata per il suo carattere. A tratti risulta eccessiva, soprattutto nel pieno delle discussioni. Quella avuta con Martina, quando è stata definita una poco di buono, è stata così tesa che la produzione ha preso dei provvedimenti seri. Inoltre il conduttore le ha chiesto di non alzare il gomito perché oltrepassa il limite.

Sulla pagina Instagram Giuseppeporro.it è stato pubblicato un video del passato che ha come protagonista Oriana. Quest’ultima ha partecipato come concorrente anche in altri reality all’estero e non è passata mai inosservata per la sua esuberanza. In questo caso è stata cacciata da un programma spagnolo per aver fatto un gesto poco carino al pubblico presente nello studio. Alla fine è stata invitata ad andare via e nel mentre ha ricompiuto lo stesso gesto.

I fan arrivano in suo soccorso

“Un post di una bassezza e scorrettezza unica nei confronti di una ragazza che può piacere o meno, ma arrivare a criticarla così solo perché non è la vostra preferita e per fargli buttare ancora più odio addosso è davvero pessimo”.

Ecco uno dei commenti a favore di Oriana. Ciò dimostra che dall’esterno ha il sostegno di una buona parte degli utenti social. Una cosa è certa, lei ha portato avanti il Gf Vip 7 creando delle dinamiche avvincenti.