Anna Maria Barbera, la figlia di Sconsolata è bellissima e famosissima: la conoscete tutti

La figlia della comica Anna Maria Barbera in arte, Sconsolata è bellissima e famosissima. In realtà la conoscete tutti, ma in quanti sanno che è figlia sua? Ecco tutti i lavori che ha fatto.

Anna Maria Barbera, la famosa comica conosciuta con il nome d’arte di Sconsolata, ha una figlia bellissima e famosissima che in pochi ne conoscono il grado di parentela. Dopo che vi avremo svelato la sua identità capirete che in realtà la conoscete un po’ tutti.

Chi è Anna Maria Barbera?

Anna Maria Barbera è una comica, cabarettista, attrice, scrittrice e conduttrice televisiva italiana di 61 anni nata a Torino. Inizia a lavorare come comica in vari teatri, finchè non approda allo show Zelig Circus nel 2002, dando vita al suo personaggio di punta, Sconsolata detta Sconsy. In poco tempo, grazie alla sua interpretazione tutta da ridere, con il suo dizionario lessicale molto particolare, la comica fa breccia nel cuore dei suoi fan.

In seguito inizia a lavorare come conduttrice, nonché diventa attrice in vari film, tra cui Il paradiso all’improvviso di Leonardo Pieraccioni. Dopo un lungo periodo di assenza dalla televisione, la Barbera continua a lavorare sia in teatro, sia come scrittrice. Nel 2021, Anna Maria Barbera torna ad esibirsi con il suo personaggio storico allo show Zelig, un ritorno alle origini in poche parole.

Ecco chi è la figlia di Sconsy

In pochi sanno che Anna Maria Barbera ha una figlia bellissima e famosissima che si chiama Charlotte Barbera. La ragazza è una bravissima attrice, nonché una doppiatrice di talento. Viene infatti ricordata soprattutto per aver prestato “la voce” a personaggi in diversi film, serie tv, documentari, serie animate, videogiochi e così via.

Charlotte Barbera e mamma Anna Maria hanno un bellissimo rapporto, come ha sempre confermato la giovane, durante i suoi “spettacolini” da bambina: “Da piccola, ricordo che a scuola facevo le imitazioni di maestri e professori, mentre a casa spesso prendevo in ostaggio mia madre: la obbligavo a lunghe sedute sul divano e le facevo i miei show fatti di balletti, canzoni, interviste. Ogni tanto registravo anche programmi radiofonici in cui facevo tutto io, dalla conduttrice all’ospite del giorno, alla radiocronaca sportiva. A seconda delle fasi dell’infanzia ho desiderato intraprendere diversi lavori: cantante, avvocato, fumettista, chirurgo. Forse a un certo punto ho deciso di fare l’attrice per poterli fare tutti quanti”.

E pensare che se Charlotte è qui lo deve solo a sua mamma, la quale da sola l’ha cresciuta e allevata, come ha dichiarato Sconsolata: “Quando sono rimasta incinta, il mio uomo voleva solo me. E io l’ho lasciato per avere lei. Non ho meriti, se non come ogni attento genitore, di aver cura, dedizione e preghiera, affinché il proprio figlio possa fiorire non interrompendo il progetto divino. La fede mi guida anche quando sembra che le forze vengano meno”.